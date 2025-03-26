تعافت من الإصابة.. امرأة تكشف 5 علامات صادمة لـ الجلطة الدموية

شاركت امرأة تعافت من جلطة دموية خمسة أعراض لاحظتها قبل تشخيص حالتها.

وبحسب إكسبريس، فإن أليسون ليزر، أصيبت بجلطة دموية أثناء دراستها في إسبانيا، ولكن في رئتيها، شاركت عبر تيك توك العلامات التحذيرية التي لاحظتها قبل تشخيص حالتها.

قالت: "ظهرت عليّ تقريبًا جميع العلامات التقليدية لجلطة الدم، لكنني لم أكن أعرف ماهيتها، لذا لم أكن أعلم أنني أعاني من جلطة دموية بالفعل".

ومع أن أعراض جلطة الدم قد تختلف باختلاف مكانها، إلا أن هناك بعض العلامات الأكثر شيوعًا، مثل ألم الساق، إليكم الأعراض التي لاحظها ليزر.

ألم الساق

قالت ليزر إن أول علامة لاحظتها كانت ألمًا "مُريعًا للغاية" في ساقها، وهو ما أرجعته في البداية إلى الجفاف الناجم عن حرارة الطقس والمشي لمسافات طويلة في فالنسيا، حيث كانت تعيش آنذاك، وأضافت: "أتذكر أنني استيقظت في منتصف الليل مع ألم شديد وتشنج في ربلة ساقي، اعتقدت أن الأمر كان غريبًا، ولكنني اعتقدت أنني كنت أعاني من الجفاف، وكنت أمشي كثيرًا، وربما هذا هو السبب."

ضيق في التنفس

قالت ليزر إنها "بدأت تلاحظ ذلك أثناء سيرها من منزل عائلتي المضيفة إلى مدرستي"، وأضافت: "مع مرور الوقت، بدأت أشعر بضيق في التنفس بشكل متزايد أثناء سيري إلى المدرسة".

اشتد سعال ليزر لدرجة أنها قالت إنها كسرت ضلعًا، وهو أمر لم تكتشفه إلا عند عودتها إلى الولايات المتحدة، حتى أنها كانت تستيقظ ليلًا وهي تسعل.

خفقان القلب

قالت ليزر إن ضيق تنفسها ازداد سوءًا عند عودتها إلى الولايات المتحدة، كما زاد معدل ضربات قلبها وبدأت تعاني من خفقان القلب.

"اعتقدت أنني ربما كنت أكتسب بعض الوزن فقط، أو أصبح خارج الشكل، أو لم أكن أعرف."

السعال

وأضافت ليزر: "كنتُ أعاني من السعال طوال فترة دراستي في إسبانيا"، وقالت إنها أُصيبت بنزلات برد بين الحين والآخر، لكنها أشارت إلى أن "جهازها المناعي كان مضطربًا للغاية" نتيجة سفرها.

التعب

"كنتُ أيضًا مُرهِقةً جدًا"، تابعت ليزر، وأضافت أنها سافرت في عطلة إلى المكسيك مع والدتها، وكانت تأخذ قيلولةً منتظمة، رغم أنها عادةً ما تكون مليئةً بالطاقة في رحلاتها الخارجية.

الجلطات الدموية في الأوردة، والمعروفة أيضًا باسم تخثر الأوردة العميقة (DVT)، أكثر شيوعًا في الساقين.

وتفيد هيئة الخدمات الصحية البريطانية (NHS) بأن: "تخثر الأوردة العميقة (DVT) هو جلطة دموية في الوريد، وعادةً ما يكون في الساق. وقد يكون خطيرًا، اطلب المساعدة الطبية في أسرع وقت ممكن إذا كنت تشك في إصابتك بتخثر الأوردة العميقة".

تذكر هيئة الصحة أن أعراضها هي: "ألم نابض في ساق واحدة (ونادراً في كلتا الساقين)، وعادة في الساق أو الفخذ، عند المشي أو الوقوف؛ تورم في ساق واحدة (نادراً في كلتا الساقين)؛ جلد دافئ حول المنطقة المؤلمة؛ جلد أحمر أو داكن حول المنطقة المؤلمة - قد يكون من الصعب رؤيته على الجلد البني أو الأسود؛ وأوردة منتفخة صلبة أو مؤلمة عند لمسها".

تختلف الأعراض باختلاف مكان الجلطة الدموية، في حال الشعور بالقلق، يُرجى طلب المساعدة الطبية فورًا.