احذروا 4 أمراض تهددهم بضعف الخصوبة

تعتبر الخصوبة من أهم جوانب الصحة الإنجابية، سواء للرجال أو النساء. ومع ذلك، يواجه العديد من الأزواج تحديات في تحقيق الحمل، مما يدفعهم للبحث عن أسباب وعلاجات محتملة، وفقًا لـ medicalxpress.

الجفاف

يمكن أن يؤثر الجفاف سلباً على جودة السائل المنوي لدى الرجال، وعلى صحة البويضات لدى النساء، لذا، من الضروري شرب كميات كافية من الماء بين الإفطار والسحور.

التغذية غير الصحية

الإفراط في تناول الأطعمة الدهنية والسكريات خلال رمضان يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن واضطرابات هرمونية، مما يؤثر سلباً على الخصوبة، وينصح بتناول وجبات متوازنة وغنية بالفواكه والخضروات والبروتينات.

الإجهاد

يمكن أن يؤثر الإجهاد المزمن على الهرمونات المسؤولة عن الخصوبة لدى الرجال والنساء، وينصح بممارسة تقنيات الاسترخاء مثل التأمل واليوغا، والحصول على قسط كافٍ من النوم.

اضطرابات النوم

تغير نمط النوم خلال رمضان يمكن أن يؤثر سلباً على الهرمونات المسؤولة عن الخصوبة، وينصح بالحفاظ على نمط نوم منتظم قدر الإمكان.

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