"تظهر على لسانك".. أعراض اصابتك بمرض مميت

قد تشير بعض التغيرات التي تظهر على اللسان إلى وجود مشكلات صحية خطيرة، وفي بعض الحالات، يمكن أن تكون علامة على مرض مميت، ومع ذلك، من المهم التأكيد على أن معظم تغيرات اللسان ليست خطيرة، وأن التشخيص الدقيق يتطلب استشارة الطبيب.

إليك بعض التغيرات في اللسان التي قد تشير إلى حالات صحية خطير، وفقًا لـ healthline.

بقع بيضاء أو حمراء لا تلتئم

قد تكون هذه البقع علامة على سرطان الفم، خاصة إذا كانت مصحوبة بألم أو صعوبة في البلع.

تقرحات أو قروح

يمكن أن تكون هذه القروح علامة على عدوى أو مرض مناعي ذاتي، وفي حالات نادرة، قد تكون علامة على سرطان الفم.

تورم أو انتفاخ اللسان

قد يكون هذا التورم علامة على حساسية شديدة أو عدوى خطيرة.

تغير في لون اللسان

قد يشير اللسان الشاحب إلى فقر الدم، بينما قد يشير اللسان الأحمر الداكن إلى عدوى أو التهاب.

صعوبة في تحريك اللسان

قد تكون هذه الصعوبة علامة على تلف الأعصاب أو مرض عضلي.

الأمراض التي قد ترتبط بتغيرات اللسان

سرطان الفم

يمكن أن يظهر سرطان الفم على شكل بقع بيضاء أو حمراء أو تقرحات لا تلتئم على اللسان أو في الفم.

فقر الدم

قد يصبح اللسان شاحبًا وأملسًا في حالات فقر الدم.

التهابات فطرية

يمكن أن تسبب الالتهابات الفطرية ظهور بقع بيضاء على اللسان.

الأمراض المناعية الذاتية

قد تسبب بعض الأمراض المناعية الذاتية تقرحات أو تغيرات في لون اللسان.

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