نقص هذا الفيتامين قد يصيبك بالجنون.. أعراض خطيرة لا تتجاهلها

كتبت: نورهان ربيع

يعد فيتامين ب12 من أهم الفيتامينات الضرورية لجسم الإنسان، إذ يلعب دورًا رئيسيًا في الحفاظ على الصحة العامة، فهو مسؤول عن تكوين خلايا الدم الحمراء، والحفاظ على الوظائف العصبية، وإنتاج الحمض النووي، وقد ثبت علميًا أن نقص هذا الفيتامين قد يؤدي إلى مشكلات صحية خطيرة.

ويوضح موقع NHS بعض الأضرار الصحية الخطيرة التي قد يتعرض لها الفرد في حال نقص فيتامين ب12، ومنها:

سرعة التنفس أو ضيق التنفس

الصداع

عسر الهضم

فقدان الشهية

خفقان القلب

مشكلات في الرؤية

الشعور بالضعف أو التعب

الإسهال

ألم أو احمرار اللسان، مع تقرحات الفم أحيانًا

مشكلات في الذاكرة والفهم واتخاذ القرار (تغيرات معرفية)

كما يمكن أن يؤدي نقص فيتامين ب12 إلى أعراض تؤثر على الدماغ والجهاز العصبي، ومنها:

الشعور بالخدر

ضعف العضلات

مشكلات نفسية، تتراوح بين الاكتئاب الخفيف أو القلق وصولًا إلى الارتباك والخرف، وقد تصل في بعض الحالات إلى الجنون.

اضطرابات في التوازن والتنسيق الحركي

الشعور بالوخز مثل الإبر

سلس البول

وفي حال ملاحظة أي من هذه الأعراض، يُنصح بمراجعة الطبيب المختص فورًا لبدء العلاج، تجنبًا لحدوث مضاعفات وتفاقم المشكلة.