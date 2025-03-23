تقطع النفس.. مخاطر "كارثية" لتكرار الشرقة أثناء النوم

كتبت- أسماء العمدة:

تكرار الشرقة أثناء النوم ليس أمرًا طبيعيًا، وقد يشير إلى وجود مشكلة صحية تستدعي الاهتمام، وفقًا لموقعي "Healthline" و"MedicalXpress".

مخاطر تكرار الشرقة أثناء النوم

تعد هذه الحالة خطيرة، إذ تتسبب في توقف التنفس بشكل متكرر أثناء النوم، ما يؤدي إلى نقص الأكسجين في الدم، بينما يزيد انقطاع النفس النومي من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية وارتفاع ضغط الدم والسكري.

الارتجاع المعدي المريئي

يمكن أن يؤدي ارتداد حمض المعدة إلى المريء إلى تهيج الحلق والقصبة الهوائية، مما يسبب الشرقة، كما يزيد الارتجاع المزمن من خطر الإصابة بالتهاب المريء وتقرحاته.

التهاب الجيوب الأنفية المزمن

قد يتسبب تراكم المخاط في الجيوب الأنفية في انسداد مجرى الهواء العلوي، مما يؤدي إلى الشرقة، وقد يؤدي التهاب الجيوب الأنفية المزمن إلى مضاعفات أخرى مثل التهاب الأذن الوسطى.

ضعف عضلات البلع

مع تقدم العمر أو بسبب بعض الأمراض العصبية، قد تضعف عضلات البلع، ما يزيد من خطر دخول الطعام أو السوائل إلى القصبة الهوائية، وقد تسبب اللوزتين المتضخمتين انسداد مجرى الهواء العلوي، مما يؤدي إلى الشرقة.