لا تتجاهلها.. علامات إذا ظهرت حول سرة بطنك اذهب إلى الطبيب فورا

كتبت- نرمين ضيف الله:

يحدث الفتق السُرِّي عندما ينتفخ جزء من أمعائك، من خلال الفتحة الموجودة في عضلات البطن بالقرب من السرة، لكن لا تقلق فهو شائع وعادة ما يكون غير مؤذٍ، إلا إذا ظهرت بعض العلامات الخطيرة.

ويظهر الفتق السري على شكل تورم ناعم أو انتفاخ بالقرب من السرة، ويحدث ذلك عندما يبرز جزء من الأمعاء من خلال فتحة السرة في عضلات البطن، وفقًا لموقع "mayoclinic".

الفتق السُرّي شائع جدًا بين الأطفال، كما يمكن أن يصيب البالغين أيضًا، وفي حالة الأطفال الرُّضَّع، قد يكون الفتق السُرّي واضحًا، لا سيما عند بكاء الطفل، ما يسبب بروز السُّرة، ويُعتبر هذا مؤشِّرًا شائعًا على الإصابة بالفتق السُرّي، ويجب زيارة الطبيب في الحال.

الأعراض

انتفاخ

تورم رخو بالقرب من السرة

ألم حاد أو مفاجئ

خروج إفرازات من المنطقة حول السرة

وبالنسبة للأطفال الذين يعانون من الفتق السُرّي، قد يكون الانتفاخ مرئيًا فقط عند البكاء أو السعال أو الشعور بالإجهاد.

وعادةً ما يكون الفتق السُرّي غير مؤلم بالنسبة للأطفال، بينما قد يسبب الفتق السُرّي الذي يظهر أثناء مرحلة البلوغ ألمًا في البطن.

أما بالنسبة للبالغين، فإن الضغط البطني الشديد يمكن أن يسهم في حدوث الفتق السُرِّي، ومن أسباب زيادة الضغط في البطن:

السمنة

تعدُّد مرات الحمل

وجود سائل في تجويف البطن

جراحة سابقة في البطن

غسيل الكلى طويل المدى لعلاج الفشل الكلوي

متى يجب زيارة الطبيب؟

عند الشعور بألم حاد أو مفاجئ

تورم أو انتفاخ غير طبيعي

خروج إفرازات من المنطقة حول السرة

عند التقيؤ

عند الشعور بألم عند لمس مكان الفتق أو ظهور تورم أو تغير في اللون.

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