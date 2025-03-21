دراسة تؤكد ارتباط السهر بظاهرة الاكتئاب لدى الشباب

كشفت دراسة حديثة أجرتها جامعة سوري البريطانية عن وجود صلة محتملة بين نمط النوم الليلي وزيادة خطر الإصابة بالاكتئاب، ووجدت الدراسة أن الأشخاص الذين يفضلون البقاء مستيقظين في الليل، والمعروفين بـ "البوم الليلي"، قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب مقارنة بأولئك الذين يستيقظون مبكراً ويظلون نشطين خلال ساعات النهار.

تفاصيل الدراسة

ووفقًا لـ "مديكال نيوز توداي"، شملت الدراسة 546 طالباً جامعياً تتراوح أعمارهم بين 17 و28 عاماً، حيث تم جمع بياناتهم عبر استبيان إلكتروني شمل معلومات حول أنماط النوم، واستهلاك الكحول، والوعي الذهني، ومستويات الاكتئاب والقلق.

وأظهرت النتائج أن المشاركين الذين يتبعون نمطاً زمنياً مسائياً ("البوم الليلي") كانوا أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب بشكل ملحوظ مقارنة بأولئك الذين يتبعون نمطاً زمنياً صباحياً ("المستيقظين مبكراً").

وأوضح الدكتور سيمون إيفانز، الباحث الرئيسي في الدراسة، أن الاكتئاب يمثل مشكلة صحية خطيرة تؤثر على ملايين الأشخاص حول العالم، ويمكن أن يؤثر على الأداء اليومي ويزيد من خطر الإصابة بأمراض خطيرة أخرى.

وأشار إلى أن نسبة كبيرة من الشباب يفضلون السهر، وأن معدلات الاكتئاب بينهم أعلى من أي وقت مضى، مما يجعل دراسة هذه الصلة أمراً بالغ الأهمية.

تأثير نمط النوم على الصحة النفسية

يؤثر النمط الزمني للشخص على إيقاع الساعة البيولوجية الطبيعية لجسمه، وبالنسبة للشباب الذين لا تزال أدمغتهم في طور النمو، يعد النوم الجيد والمنتظم ضرورياً لتنظيم المشاعر وتحسين الصحة العامة.

وتعزز نتائج الدراسة فكرة أن النوم والاكتئاب مرتبطان وقابلان للمعالجة، وتحديداً من خلال استهداف عوامل الخطر القابلة للتعديل، ومساعدة الأفراد الذين يسهرون في المساء على تقليل خطر الإصابة بالاكتئاب.

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