البطانيات العلاجية.. حل مبتكر لدعم مرضى التوحد والخرف والاكتئاب

توفر البطانيات الثقيلة، المعروفة باسم “البطانيات العلاجية”، شعورًا بالراحة والأمان للعديد من الأشخاص، خاصة أثناء النوم، وفقًا لعالم النفس مارتن جرونفالد، الذي يدرس تأثير حاسة اللمس على الإنسان.

يشرح جرونفالد، وهو مؤسس مختبر “هابتيك” بجامعة لايبتسيج في ألمانيا، أن البطانيات الثقيلة، التي يتراوح وزنها بين 3 و10 كيلوجرامات، تعمل من خلال الضغط العميق، مما يمنح بعض الأفراد شعورًا بالطمأنينة وعدم الوحدة. وهي غالبًا ما تكون محشوة بحبيبات زجاجية أو بلاستيكية موزعة داخل جيوب مبطنة لضمان توزيع الوزن بالتساوي.

لكن رغم فوائدها، فإن تأثير البطانيات العلاجية يختلف من شخص لآخر، حيث يستمتع البعض بالضغط اللمسي الذي توفره، بينما قد يجده آخرون غير مريح على الإطلاق.

وتُستخدم هذه البطانيات بشكل خاص لدعم الأشخاص الذين يعانون من التوحد، واضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط، والخرف، والاكتئاب، حيث تساعد في تهدئة الجهاز العصبي وتحسين جودة النوم.

ومع ذلك، فإن هذه البطانيات ليست في متناول الجميع، حيث يتجاوز سعرها في كثير من الأحيان 100 يورو، ما يجعلها استثمارًا مكلفًا للبعض.

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