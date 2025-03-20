تقنية تساعد العظام على الالتئام ذاتيًا دون جراحة أو جبيرة

لطالما عُرفت قدرة عظام الجمجمة على الالتئام ذاتيًا لدى المواليد وصغار الفئران، لكن هذه الخاصية تتراجع مع التقدم في العمر. غير أن فريقًا من الباحثين في جامعة بيتسبرج الأمريكية يعمل حاليًا على تطوير تقنية جديدة لتحفيز العظام على التجدد ذاتيًا لدى البالغين، دون الحاجة إلى عمليات جراحية أو مواد حيوية.

وفقًا لدراسة نُشرت في الدورية العلمية “بروسيدنجز أوف ذا ناشيونال أكاديمي أوف ساينسز”، تعتمد هذه التقنية على جهاز شبيه بأسلاك تقويم الأسنان، يُستخدم لشد عظام الجمجمة حول منطقة الكسر، مما يساعد على تنشيط الخلايا الجذعية العظمية المسؤولة عن التئام العظام.

وقد أثبتت التجارب نجاح هذه الطريقة في علاج كسور لدى فئران بالغة، لم يكن بالإمكان شفاؤها بالوسائل التقليدية. ويؤكد الباحث جوسيبي إنتيني، أستاذ طب الأسنان الوقائي بجامعة بيتسبرج، أن الفكرة مستوحاة من القدرة الفطرية للجمجمة على الشفاء الذاتي عند الأطفال، مشيرًا إلى أن تحفيز هذه الخاصية لدى البالغين قد يفتح الباب أمام علاجات مبتكرة لكسور العظام.

ووفقًا للفريق البحثي، فقد أثبتت التقنية فعاليتها على فئران عمرها شهران، وهو ما يعادل عمر الإنسان في مرحلة بداية البلوغ، لكنها لم تحقق نتائج إيجابية مع الفئران الأكبر سنًا، مما يشير إلى أن العمر قد يكون عاملًا مؤثرًا في مدى استجابة العظام لهذه التقنية

ماذا يحدث لجسمك عند التوقف عن تناول السكر لمدة شهر؟



8 فوائد لشرب الشاي بعد الإفطار مباشرة في رمضان



وداعا للجلطات المفاجئة.. 7 بدائل طبيعية تحمي من السكتات الدماغية



تظهر خلال تناول الطعام.. علامات مبكرة تكشف أن كليتك في خطر



100 بيضة عملاقة تغزو شوارع لندن.. ما القصة؟