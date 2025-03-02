"بتحب النوم على الأرض؟".. هذا ما يفعله بجسمك

كتب – سيد متولي

يفضل كثيرون النوم على الأرض بدلا من السرير، لكن هل تعرف أن هذا الأمر قد يكون مفيدًا جدًا لصحتك.

وبحسب Bright Side، يمكن للنوم على الأرض أن يحقق عدة فوائد مثل:

قد تتحسن الدورة الدموية لديك

عندما تنام على الأرض، يتم توزيع وزن جسمك بالتساوي ويكون هناك ضغط أقل على الوركين والعمود الفقري القطني والكتفين، وهذا يسمح للدم بالانتقال بحرية في جميع أنحاء الجسم أثناء الليل، ما قد يساعد في الحفاظ على أعضائك في أفضل حالة عمل.

يمكن أن تساعد الدورة الدموية الفعالة في توزيع الأكسجين والدم الصحي في جميع أنحاء الجسم، ما يسمح لقلبك ورئتيك وعضلاتك بالعمل بشكل صحيح، كما سيسمح هذا بنقل خلايا الدم البيضاء في الجسم حسب الحاجة، ما قد يساعد جهاز المناعة لديك على محاربة المرض بسهولة أكبر.

الحفاظ على العمود الفقري مستقيما طوال اليوم

غالبًا ما نشعر بالحاجة إلى الانحناء لأن الحفاظ على العمود الفقري مستقيمًا طوال اليوم قد يكون مؤلمًا لبعضنا، حسنًا، يمكن أن يساعد النوم على الأرض في محاذاة العمود الفقري والرقبة وتقويمهما، ما قد يؤدي إلى تحسين وضعية الجسم.

لا يمكن أن يؤدي تحسين الوضعية إلى تخفيف توتر الرقبة والكتف فحسب، بل يقلل أيضًا من خطر الإصابة بالصداع النصفي والجنف وآلام المفاصل، قد يتمتع الأشخاص الذين يحافظون على وضعية جيدة وصحية أيضًا بمستويات طاقة أعلى، وزيادة سعة الرئة، وتحسن الحالة المزاجية.

تخفيف آلام الظهر

قد يساعدك التخلص من سريرك المريح والانتقال إلى الأرض في بعض الحالات على تخفيف الألم المستمر.

يمنع النوم على سطح ثابت جسمك من الالتواء إلى أشكال غريبة، لأنه يسمح لك بالنوم من خلال الحفاظ على عمودك الفقري مستقيمًا.

في حين أن الأشخاص الذين ينامون على الظهر والبطن يجنون أكبر قدر من الفوائد من ذلك، فإن الأشخاص الذين ينامون على الجانب سيحتاجون إلى بعض التبطين الإضافي للوركين والكتفين للحصول على تجربة ممتعة.

قد يخفف من آلام عرق النسا

يلعب النوم دورًا كبيرًا عندما يتعلق الأمر بألم العصب الوركي، حيث يعاني الأشخاص المصابون بهذه المشكلة من المزيد من الانزعاج والألم في الصباح، يحدث هذا عادةً لأن وضعية النوم التي تتخذها قد تؤدي إلى زيادة الضغط في تلك المنطقة أو تتسبب في انضغاط العصب.

يمكن أن يساعد اختيار النوم على الأرض في الحفاظ على العمود الفقري في محاذاة مناسبة، وبالتالي المساعدة في تخفيف الألم الحارق وحتى منع حدوثه.

سوف يشعر جسدك بمزيد من الراحة

عادة ما يغرينا السرير المريح بالضغط على زر الغفوة في الصباح، ورغم أن هذا قد يبدو كعادة بريئة، فإن العودة إلى النوم في الصباح يمكن أن يفسد دورة نومك، ما يؤدي إلى إضعاف جهاز المناعة ومشاكل صحية أخرى.

من ناحية أخرى، لن تشعر بالراحة عند النوم على الأرض في الصباح، ولكنك ستحصل على جودة النوم المناسبة وستشعر براحة أكبر طوال اليوم.

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