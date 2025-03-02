فوائد النوم على الجانب الأيمن للقلب.. مفاجأة

كتب – سيد متولي

يفضل كثيرون النوم على الجانب الأيمن، إذ أن هذه الوضعية تمنح القلب فوائد صحية عديدة .

وبحسب موقع healthshots، فإن النوم على الجانب الأيمن يفيد القلب، إذ يساعد في الوقاية من أمراض القلب، لأن هذه الوضعية تمارس ضغطا أقل على القلب.

كما أن هذه الوضعية تساعد على زيادة تصريف الغدد الليمفاوية، كما أن فرص ارتداد الحمض ضئيلة أيضا.

النوم على الجانب الأيمن يساعد على النوم الهادئ بسهولة ويمنع حدوث الكوابيس، إذ أن القلب يعمل بمجهود أقل في هذه الوضعية.

كذلك فإن النوم على الجانب الأيمن يساهم في تقليل نشاط الجهاز العصبي، ما يساعد على تعزيز الصحة النفسية، ومن ثم انخفاض الشعور بالقلق ومحاربة الاكتئاب.

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