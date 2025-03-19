بعد وفاة أسرة بالمنوفية.. كيف تحمي عائلتك من مخاطر تسرب الغاز؟

كتب- أحمد الضبع:

ما زالت حوادث تسرب الغاز تتكرر بين الحين والآخر، وآخرها الواقعة المأساوية التي شهدتها قرية دمهوج التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، حين لقي أربعة أفراد من أسرة واحدة مصرعهم نتيجة تسرب الغاز داخل منزلهم،

وتعليقًا على ذلك، أكدت الدكتورة سهير عبد المنعم، رئيس قسم المعاملة الجنائية بالمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية، ضرورة اتباع إرشادات السلامة لتجنب مثل هذه الحوادث المأساوية.

وأشارت إلى أهمية التعامل السليم مع الأجهزة المنزلية، مثل إغلاق صمامات الغاز بعد الانتهاء من استخدامها مباشرة، وعدم ترك أجهزة الغاز مشتعلة بدون مراقبة، وتجنب استخدام المواقد أو السخانات التي تظهر عليها علامات التلف.

كما شددت على ضرورة التهوية الجيدة، والتأكد من وجود فتحات تهوية دائمة في المطبخ والحمام أو أي مكان يحتوي على أجهزة تعمل بالغاز، وترك نوافذ صغيرة مفتوحة باستمرار لتجديد الهواء.

وأضافت "عبد المنعم" أن الصيانة الدورية للأجهزة التي تعمل بالغاز أمر ضروري، بالإضافة إلى تركيب أجهزة كشف تسرب الغاز التي تنبه السكان في حالة وجود تسرب.

كما أوصت بتركيب سخانات المياه خارج الحمامات؛ لتجنب حوادث الاختناق، وترك النوافذ مفتوحة أثناء الاستحمام لضمان التهوية الجيدة.

واختتمت حديثها بالتأكيد على أهمية التوعية المستمرة بخطورة تسرب الغاز، ودور ربات المنازل في حماية أسرهن من مخاطر الاختناق، من خلال اتباع إرشادات السلامة واليقظة الدائمة لأي علامات تشير إلى وجود تسرب.



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