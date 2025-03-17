احذر التقبيل .. يهدد صحتك بهذه الفيروسات

التقبيل من العلامات التي تشير إلى الحب وتزيد من التقارب العاطفي، ولكن يجهل البعض أن اللعاب قد يحمل فيروسات وينقلها إلى الطرف الآخر عن طريق الرذاذ، حسب ما كشفته الدكتورة فيرا سيريوجينا.



وبحسب صحيفة "إزفيستيا"، يمكن عبر التقبيل الإصابة بأمراض الزهري والسيلان والكلاميديا. ولكن العدوى الأكثر انتشارا عبر اللعاب هي عدوى الهربس : الفيروس المضخم للخلايا، وفيروس الهربس البسيط من النوع 1 و2 و6، وكذلك داء وحيدات النوى المعدي الناجم عن فيروس إبشتاين بار. يمكن أن تنتقل هذه العدوى بسهولة عن طريق التقبيل، وخاصة إذا كانت هناك أضرار مجهرية على الغشاء المخاطي للفم. ويمكن أن تبقى عدوى الهربس في الجسم لسنوات، وتتفاقم بشكل دوري، خاصة على خلفية التوتر أو انخفاض المناعة.



ويمكن أيضا أن تنتقل عدوى أمراض الجهاز التنفسي عن طريق اللعاب - العدوى الفيروسية التنفسية الحادة، والإنفلونزا، وعدوى الفيروس التاجي، والفيروس المخلوي التنفسي. ويمكن أن تنتقل هذه الأمراض عن طريق لمس الأشياء الملوثة أيضا.



وتقول: "وهناك طريق أقل شهرة، ولكن ليس أقل خطورة لانتقال العدوى، فمثلا ، قد يؤدي عدم غسل الكوب أو أدوات المائدة جيدا إلى الإصابة بالعدوى. وهذا ينطبق بصورة خاصة على بكتيريا Helicobacter pylori، التي تنتقل عن طريق اللعاب ويمكن أن تسبب التهاب المعدة وقرحة المعدة".



وتشير الطبيبة إلى أنه يمكن الإصابة بالأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي، عن طريق التقبيل أيضا. كما يمكن أن تنتقل العدوى عن طريق استخدام أشياء النظافة الشخصية لشخص آخر - فرشاة الأسنان وشفرة الحلاقة وغيرها. لذلك تنصح بتجنب الاتصال الوثيق مع الأشخاص المصابين، وغسل اليدين جيدا، ومحاولة عدم لمس الدرابزين في وسائل النقل العام.

يحمي من أمراض الكبد والقلب.. خضار يفعل العجائب لجسمك

تحمي البنكرياس من السرطان.. أطعمة تناولها تدمر الخلايا السرطانية

حسام موافي يحذر من هذا الأمر الشائع على السحور.. قد يقتلك

ترفع السكر للسماء خلال دقائق.. احذر تناول هذه المشروبات على السحور

لماذا يظهر لحم الدجاج وكأنه يحتوي على دماء بعد الطهي؟.. مفاجأة