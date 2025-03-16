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النزيف المتكرر قد يكون علامة على نقص هذا الفيتامين

07:30 م الأحد 16 مارس 2025

نقص الفيتامينات

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حذر المركز الاتحادي للتوعية الصحية من أن تكرار النزيف قد يشير إلى نقص فيتامين K، وهو نقص يمكن أن يحدث نتيجة حالات مثل القصور الكلوي المزمن.

وأشار المركز إلى أن فيتامين K يلعب دورًا أساسيًا في عملية تخثر الدم، موضحًا أن البالغين يحتاجون يوميًا إلى كمية تتراوح بين 60 و80 ميكروجراماً من هذا الفيتامين.

ولتعويض هذا النقص، يُنصح بتناول الأطعمة الغنية بفيتامين K، مثل الخضروات الورقية الخضراء، بما في ذلك الكرنب، البروكلي، القرنبيط، السبانخ، الخس، والجرجير.

وفي الحالات الشديدة، قد يكون من الضروري اللجوء إلى المكملات الغذائية تحت إشراف الطبيب لضمان الحصول على الكمية الكافية من الفيتامين.

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