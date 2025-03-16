نقص الوزن عند الولادة.. 5 خطوات لدعم طفلك

أظهرت دراسة حديثة أجراها باحثون في مركز بوسطن الطبي أن ثلث الأطفال الذين يولدون بوزن منخفض فقط يكونون مستعدين للالتحاق بالمدرسة في سن 3 إلى 5 سنوات، ومع ذلك، يوجد 5 عوامل يمكن أن تساعد في التغلب على هذه المشكلة:

وكشفت الدراسة أن المولودين بوزن أقل من 2.5 كيلو جرام يميلون إلى التأخر في مهارات التعلم المبكر، والتنظيم الذاتي، والنمو الاجتماعي والعاطفي، وفقا لموقع "هيلث داي".

وأكد الباحثون أن هناك خمسة عوامل وقائية أساسية يمكن أن تساعد الأطفال على تحقيق مراحل النمو الرئيسية والاستعداد للمدرسة.

وتشمل هذه العوامل: ممارسات الأبوة والأمومة مثل القراءة المنتظمة أو روتين وقت النوم، والحد من وقت استخدام الشاشات إلى ساعة واحدة أو أقل يومياً.

كما أن الصحة النفسية للوالدين، وشبكات الدعم العاطفي، وتوافر الدعم المجتمعي، مثل: التعليم الخاص ورعاية الأطفال، يمكن أن تساعد الأطفال منخفضي الوزن عند الولادة على الاستعداد للمدرسة.

وفي هذه الدراسة، تتبع الباحثون نمو أكثر من 1400 طفل أمريكي وُلدوا بوزن منخفض عند الولادة، باستخدام بيانات مسح وطني، تضمنت أسئلة مصممة لتقييم استعداد الأطفال للالتحاق بالمدرسة.

ومن خلال تعزيز القدرة على التنبؤ، مثل: الروتين المنزلي الثابت، وقضاء وقت مخصص للطفل، يمكن للوالدين تهيئة بيئة تدعم استعداد أطفالهم للمدرسة".

اقرأ أيضا:

أثارت الجدل بسعره الخيالي.. امرأة تأكل في طبق من الذهب الخالص

عدوك على سفرتك.. 5 أطعمة تصيبك بـ تليف الكبد

يدمر القلب والدماغ.. احذري طهي البيض بهذه الطريقة يرفع الكوليسترول

مسكن طبيعي للألم.. هذا ما يحدث لجسمك عند مضغ القرنفل بعد السحور

مفاجأة.. هذا ما يحدث لجسمك بعد 13 ساعة من الصيام

سلي صيامك- لماذا تتغير ملامح وصوت "الإكس" بعد الإنفصال؟

تظهر في المرحاض.. 5 أعراض مبكرة لمرض السكري - احذرها في رمضان

"الخير هيدق بابهم".. 3 أبراج محظوظة في النصف الثاني من رمضان

"فازت بأفضل ابتسامة".. 20 إطلالة لملكة الجمال يارا السكري بعد ظهروها في فهد البطل