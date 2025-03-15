ماذا يأكل المصابون بـ"متلازمة بيكا"؟

متلازمة بيكا أو شهوة الغرائب هو مرض اضطراب أكل الأشياء غير المغذية أو غير المألوفة مثل التراب والفحم والرمال وأحيانا المعادن مثل الرصاص وغيرها من الأشياء الغريبة، ويصيب هذا المرض الأطفال على الأغلب أو النساء الحوامل طوال فترة الحمل، وأحيانا يتسبب هذا المرض في مشاكل صحية للمصابين به.

وفي السطور التالية نوضح بعض المعلومات حول متلازمة بيكا وأغرب الأشياء التي يتناولها المرضى، وفقا لموقع healthlin.

الثلج

الصابون

الأزرار

الطين

الشعر

التراب

الرمل

بقايا السجائر غير المستخدمة

رماد السجائر

الطلاء

الصمغ

الطباشير

البراز

وقد يتناولون أيضًا مواد غير غذائية أخرى.

أسباب حدوث بيكا؟

يوضح موقع healthline أنه لا يوجد سبب واضح أو محدد للإصابة ببيكا ولكنه قد يكون بسبب نقص أو فقدان بعض الفيتامينات مثل الحديد أو الزنك أو أي عنصر غذائي آخر، على سبيل المثال، قد يكون فقر الدم، الذي يحدث عادةً بسبب نقص الحديد، هو السبب الكامن وراء بيكا عند النساء الحوامل، وقد تكون أيضا الرغبات الشديدة غير المعتادة لديك علامة على أن جسمك يحاول تجديد مستويات المغذيات المنخفضة.

كما أن هذا المرض قد يسبب بعض الأعراض الجانبية الخطيرة للمصابين به مثل :التسمم، مثل التسمم بالرصاص

العدوى الطفيلية

الانسدادات المعوية

الاختناق

وفيما يخص طريقة العلاج فهي تختلف من مصاب لآخر بسبب نوع المادة الغريبة التي يتناولها المصاب، فمثلا إذا كان المصاب يتناول الرصاص فسيصف الطبيب الأدوية التي تعالج تسمم الرصاص.

وإذا كان المرض بسبب فقر الدم فسيصف الطبيب مكملات غذائية تحتوي على الحديد والزنك، إما إذا كان يعاني من هذه الحالة بسبب مرض أو اضطراب نفسي كالوسواس القهري مثلا فسيصف الطبيب الأدوية المناسبة لذلك.

اقرأ أيضا:

أثارت الجدل بسعره الخيالي.. امرأة تأكل في طبق من الذهب الخالص

عدوك على سفرتك.. 5 أطعمة تصيبك بـ تليف الكبد

يدمر القلب والدماغ.. احذري طهي البيض بهذه الطريقة يرفع الكوليسترول

مسكن طبيعي للألم.. هذا ما يحدث لجسمك عند مضغ القرنفل بعد السحور

مفاجأة.. هذا ما يحدث لجسمك بعد 13 ساعة من الصيام

سلي صيامك- لماذا تتغير ملامح وصوت "الإكس" بعد الإنفصال؟

تظهر في المرحاض.. 5 أعراض مبكرة لمرض السكري - احذرها في رمضان

"الخير هيدق بابهم".. 3 أبراج محظوظة في النصف الثاني من رمضان

"فازت بأفضل ابتسامة".. 20 إطلالة لملكة الجمال يارا السكري بعد ظهروها في فهد البطل