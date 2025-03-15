6 فواكه مذهلة لمرضى السكري.. الأخيرة ستدهشك

مرض السكري من الأمراض المزمنة التي يضطر الشخص المصاب بها للتعايش معها طوال حياته، ولا يمكن الشفاء منه، ما يجعل المريض ملزمًا باتباع نظام غذائي خاص به، حيث يبتعد عن الأطعمة التي تحتوي على السكريات التي قد ترفع مستويات السكر في الدم.

على الرغم من ضرورة تجنب السكريات، إلا أن هناك بعض الفواكه التي تتميز بأنها منخفضة في السعرات الحرارية والسكريات، ما يجعلها خيارًا جيدًا لمرضى السكري كبديل للحلويات. نوضح في السطور التالية بعض هذه الفواكه وفقًا لموقع Everyday Health:

1- التوت

التوت الأزرق يعد من الأطعمة المثالية لمرضى السكري لأنه غني بمضادات الأكسدة والألياف، التي تساهم في محاربة الأمراض.

2- الكرز الحامض

الكرز الحامض مناسب لمرضى السكري بفضل احتوائه على مضادات الأكسدة التي تعالج الالتهابات، كما تساهم في مكافحة أمراض القلب والسرطان.

3- الخوخ

الخوخ مصدر جيد للبوتاسيوم وفيتامين سي، ما يساعد على تنظيم مستويات السوائل بالجسم وتحسين عملية الشفاء. يحتوي الخوخ أيضًا على سعرات حرارية منخفضة (59 سعرًا حراريًا لكل حبة متوسطة).

4- المشمش

المشمش غني بالألياف وفيتامين أ، ويعتبر خيارًا مثاليًا لمرضى السكري. يحتوي على 17 سعرًا حراريًا فقط و4 جرامات من الكربوهيدرات في الحبة الواحدة.

5- التفاح

التفاح وجبة خفيفة مثالية، يحتوي على الألياف وفيتامين سي، ويمكن تناوله كبديل صحي للحلويات. تحتوي التفاحة متوسطة الحجم على 95 سعرًا حراريًا و25 جرامًا من الكربوهيدرات.

6- البرتقال

البرتقال مصدر غني بفيتامين سي، حيث توفر برتقالة متوسطة الحجم الكمية اليومية المطلوبة من هذا الفيتامين، كما يحتوي البرتقال على 65 سعرًا حراريًا و16 جرامًا من الكربوهيدرات.

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