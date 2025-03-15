احذرها.. علامات تشير إلى إصابتك بالديدان المعوية دون أن تدري

إذا كنت تعاني من أعراض مثل تقلصات المعدة، الإسهال، الانتفاخ، أو الحاجة المفاجئة للذهاب إلى الحمام، فقد لا يكون السبب فقط القولون العصبي أو عدم تحمل اللاكتوز.

بل قد تكون لديك مشكلة أكثر خطورة: الديدان المعوية.

طفيليات خفية قد تهدد صحتك

وفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، حذر الدكتور دان باومغاردت، المتخصص في علم وظائف الأعضاء، من أن هناك طفيليات غير مرئية قد تكون موجودة في أمعائك مثل الديدان الخطافية، والتي قد تتسلل إلى جسدك دون أن تشعر.

وأشار الدكتور إلى أن الكثير من الناس قد يكونون مصابين بها دون أن يدركوا ذلك، حيث توجد مجموعة من الأعراض التي قد تدل على وجود هذه الطفيليات.

أعراض الإصابة بالديدان

اصفرار الجلد والدوخة: قد تكون هذه الأعراض من علامات العدوى.

الاكتئاب: قد يرتبط ببعض اضطرابات الجهاز الهضمي بسبب الطفيليات.

حركة اليرقات تحت الجلد: تسبب هذه الظاهرة ظهور خطوط حمراء وملتهبة نتيجة تفاعل جهاز المناعة مع الطفيليات.

طفح جلدي: يظهر بشكل خاص عندما تبدأ اليرقات في اختراق الجلد.

قطع بيضاء في البراز: تشبه الخيوط الصغيرة وتعتبر من الدلائل الواضحة على الإصابة.

التهيج الليلي والتبول اللاإرادي: قد تظهر هذه الأعراض في حالات الإصابة بالديدان الخيطية.

آلام البطن: قد تشبه أعراض التهاب الزائدة الدودية في بعض الحالات.

كيف تنتقل الديدان؟

يمكن أن تنتقل اليرقات إلى الجسم عبر ملامسة التربة الملوثة، مثل السير على الأرض العارية أو ملامسة اليدين أو الفخذين للتراب. بعد دخولها إلى الجسم، تبدأ اليرقات في التحرك داخل الأمعاء وتسبب الأعراض المزعجة.

طرق العلاج والوقاية

الأدوية الفموية: مثل "الميبيندازول"، الذي يمكن شراؤه بدون وصفة طبية لعلاج الديدان.

عقار DEC: يُستخدم لقتل الديدان الطفيلية البالغة وغير البالغة.

التدابير الوقائية: من المهم غسل اليدين جيداً، تجنب خدش الأماكن المصابة، والحرص على غسل الملابس والمفروشات بشكل منتظم.

علاج أفراد الأسرة: يُنصح بعلاج جميع أفراد الأسرة فوق سن الثانية لمنع انتقال العدوى.

من الضروري الانتباه لأي من هذه الأعراض واستشارة الطبيب إذا كانت لديك شكوك بشأن وجود الطفيليات، لضمان التشخيص المبكر والعلاج الفعّال.