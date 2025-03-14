أعراضه سريعة وخطيرة.. ما هو فيروس الروتا؟

فيروس الروتا هو فيروس سريع العدوى والانتشار، ويصيب الأطفال من سن الخامسة وكذلك الكبار، ويسبب حالة من الإسهال الشديد الذي يؤدي إلى فقدان الجسم للسوائل.

وفي كثير من الحالات، يمكن علاجه في المنزل بعد استشارة الأطباء، وذلك عن طريق تعويض السوائل المفقودة، لكن ما هي أعراض هذا الفيروس ومتى يجب عليك التوجه للطبيب؟ هذا ما سنتعرف عليه في السطور التالية.

وتختلف أعراض فيروس الروتا حسب عمر المصاب فيوجد أعراض للأطفال يجب التوجه للطبيب فورا حال حدوثها وهي إذا كان الطفل:

يعاني من الإسهال لأكثر من 24 ساعة

يتقيأ بشكل متكرر

يعاني من براز أسود أو قاتم أو براز يحتوي على دم أو صديد

يعاني من درجة حرارة 102 فهرنهايت (38.9 درجة مئوية) أو أعلى

يبدو متعبًا أو سريع الانفعال أو متألمًا

يعاني من علامات أو أعراض الجفاف، بما في ذلك جفاف الفم، والبكاء بدون دموع، وقلة التبول أو عدم التبول على الإطلاق، والنعاس غير المعتاد، أو عدم الاستجابة.

أما إذا كان المصاب شخص بالغ فيجب استشارة طبيب في هذه الحالات:

عدم القدرة على الاحتفاظ بالسوائل لمدة 24 ساعة

الإصابة بالإسهال لأكثر من يومين

وجود دم في القيء أو حركات الأمعاء

ارتفاع درجة الحرارة عن 103 فهرنهايت (39.4 درجة مئوية)

وجود علامات أو أعراض الجفاف، بما في ذلك العطش الشديد، وجفاف الفم، وقلة التبول أو عدم التبول، والضعف الشديد، والدوخة عند الوقوف، أو الدوار.

يذكر أن هذا النوع من الفيروسات يمكن الوقاية منه عن طريق الاهتمام بشكل أكبر بالنظافة وغسل الأيدي باستمرار، والحد من تناول الوجبات السريعة، كما يمكن الحصول على التطعيم والمصل الخاص به وهي أفضل الطرق.

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