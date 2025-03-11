المرض الصامت.. 6 علامات غامضة تدل على أمراض الكلى

كتبت- شيماء مرسي

مرض الكلى المزمن (CKD) هو فقدان تدريجي لوظائف الكلى على مدى ثلاثة أشهر أو أكثر، وغالبا ما يطلق عليه "المرض الصامت"، لأن الأعراض لا تظهر مبكرا.

أسباب مرض الكلى المزمن:

أوضح طبيب أمراض الكلى الهندي كرانثي كومار أن السبب الرئيسي لمرض الكلى المزمن هو مرض السكري الذي يتم التحكم فيه بشكل سيئ يليه ارتفاع ضغط الدم واضطرابات الكلى الوراثية، وفقا لموقعي "هيلث لاين" و"news18".

الأعراض:

التورم.

ارتفاع ضغط الدم.

الضعف والتعب.

فقدان الشهية والغثيان والقيء.

الحكة.

الارتباك أو النوبات أو الغيبوبة.

المخاطر الصحية:

يزيد مرض الكلى المزمن بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض الكلى في المرحلة النهائية (ESKD) وأمراض القلب والأوعية الدموية والوفاة المبكرة.

كيف تحمي كليتيك؟

-إجراء الفحوصات الصحية المنتظمة لمراقبة وظائف الكلى.

-التحكم في ضغط الدم، لأن ارتفاع ضغط الدم قد يسهم في مرض الكلى المزمن.

-إدارة نسبة السكر في الدم.

-إتباع نظام غذائي صديق للكلى من خلال تقليل الملح والأطعمة المصنعة والبروتين الزائد.

-ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

-الإقلاع عن التدخين.

-تجنب الاستخدام المفرط لمسكنات الألم.