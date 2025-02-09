3 توابل قد تخفض خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.. منها الكركم

كشفت الدكتورة زاريما تين رئيسة مركز الوقاية وصحة كبار السن، أن تناول منتجات معينة يمكن أن يبطئ شيخوخة الخلايا ويخفض خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

وتقول: "الكركم والزنجبيل والفلفل، مواد غنية بالبوليفينول والكركمين التي تعمل على تحييد الجذور الحرة، وإبطاء شيخوخة الخلايا، وتقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، بما فيها السرطان"، بحسب نوفوستي.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للكركم تقليل تكون الغازات، كما أن تناوله باعتدال يزيد من إفراز عصارة المعدة والإنزيمات، ما يسرع عملية هضم الطعام.

وتشير الطبيبة، إلى أن التوابل الحارة مثل الثوم أو الفجل الحار لها خصائص مضادة للبكتيريا وتحفز إنتاج كريات الدم البيضاء، وبالتالي تزيد من مقاومة العدوى.

وتجدر الإشارة إلى أن علماء المعهد الوطني الياباني للصحة، اكتشفوا خصائص فريدة للخوخ، قد تصبح أساسية في مكافحة الشيخوخة.

ووفقا للدكتور كينزو هاشيموتو، المختص في طب الشيخوخة والتغذية في جامعة طوكيو، يحتوي الخوخ على مزيج فريد من المواد التي يمكنها إبطاء التغيرات المرتبطة بالعمر في الجسم.