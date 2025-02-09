3 علامات تظهر قبل تشخيص الخرف بسنوات

كشف باحثون تغيرات تتعلق بالوزن خلال العقد السابق لتشخيص الأشخاص بالخرف، أهمها انخفاض وزن الجسم ومحيط الخصر، وارتفاع مستوى الكوليسترول الضار في الدم، وأجريت الدراسة في جامعة موناش بأستراليا، واستندت إلى بيانات مجموعتين من كبار السن متطابقتين من حيث الخصائص الاجتماعية والديموغرافية.

وبحسب "ميديكال إكسبريس"، وجد الباحثون أنه بالمقارنة مع المجموعة الضابطة، كان لدى حالات الخرف وزن أقل لجميع السنوات الـ 7 السابقة لتشخيص الخرف، وكان لديهم محيط خصر أقل لجميع السنوات الـ 10 السابقة لوقت تشخيص الخرف.

كما كان لدى المصابين بالخرف أيضاً مستويات أعلى من الكوليسترول الضار خلال 3 إلى 5 سنوات قبل تشخيص الخرف، مع انخفاض في المستويات قبل التشخيص مباشرة.

وقال الباحثون: "تشير هذه النتائج إلى أن بعض عوامل التمثيل الغذائي للقلب قد تنحرف عن مستوياتها المعتادة قبل الخرف. وقد تكون هذه الاختلافات عوامل خطر أو مؤشرات مبكرة مرتبطة بضعف الإدراك، مما يشير إلى أهمية المراقبة الديناميكية".