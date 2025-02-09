تهدد صحتك.. احذر أنواع الجراثيم على سطح هاتفك

يتجاهل كثيرون أنواع الجراثيم التي تحملها هواتفنا المحمولة، بدءًا من عدد الأسطح التي نضع عليها الهاتف، وحتى كل مرة نلمسه فيها أو نسمح لشخص آخر بلمسه بأيدٍ غير نظيفة.

وحذرت دراسة حديثة أجريت في جامعة إنديانا، من نوعية الجراثيم التي قد تتواجد على الهاتف، بحسب "ميديكال إكسبريس".

وتشمل هذه الجراثيم البكتيريا الجلدية، مثل المكورات العنقودية (بما في ذلك المكورات العنقودية الذهبية المقاومة للميثيسيلين، النسخة التي يصعب علاجها) والمكورات العنقودية، وكذلك البكتيريا البرازية مثل الإشريكية القولونية والمكورات المعوية البرازية، ويمكن أن تسبب هذه البكتيريا التهابات جلدية، أو التهاب الحلق، أو أمراض الجهاز الهضمي التي تسبب الغثيان والقيء والإسهال.

وتشمل الفيروسات الشائعة الموجودة على الهواتف المحمولة فيروس نوروفيروس، الذي يمكن أن يبقى على الأسطح لأيام ويسبب القيء والإسهال إذا أصيب به الشخص، والفيروسات التنفسية التي يمكن أن تسبب الالتهاب الرئوي أو الأنفلونزا.