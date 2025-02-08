6 أطعمة تسبب النعاس بمجرد تناولها

بعض الأطعمة تحتوي على مكونات طبيعية يمكن أن تسبب الشعور بالنعاس بمجرد تناولها، إليك 6 أطعمة قد تجعلك تشعر بالاسترخاء وتدفعك إلى النوم.

في التقرير التالي نستعرض أبرزها وفق لما جاء في "هيلث لاين".

الدجاج

يحتوي الدجاج على نسبة عالية من التربتوفان، وهو حمض أميني يساعد في إنتاج السيروتونين والميلاتونين، مما يعزز الشعور بالاسترخاء والنوم.

الموز

يعد الموز مصدراً غنياً بالبوتاسيوم والمغنيسيوم، وهما معدنان يساعدان على استرخاء العضلات وتسهيل النوم كما يحتوي الموز على التربتوفان الذي يعزز إفراز هرمونات النوم.

الحليب

الحليب من المصادر الغنية بالتربتوفان والكالسيوم، وهما يساعدان على تحفيز إنتاج الميلاتونين، الهرمون المسؤول عن تنظيم دورة النوم.

الشوفان

يحتوي الشوفان على الكربوهيدرات التي تساعد في زيادة امتصاص التربتوفان في الدماغ. كما أن الشوفان يحتوي على نسبة عالية من المغنيسيوم الذي يساهم في استرخاء العضلات.

الكرز

الكرز وخاصة الكرز الحامض يحتوي على الميلاتونين، وهو الهرمون المسؤول عن تنظيم النوم تناول الكرز يمكن أن يساعد في تحسين نوعية النوم.

النعناع

النعناع له تأثير مهدئ على الجهاز العصبي، ويمكن أن يساعد في الاسترخاء وتهدئة العقل، مما يعزز الشعور بالنعاس.

إذا كنت تعاني من صعوبة في النوم، قد يكون من المفيد تضمين هذه الأطعمة في نظامك الغذائي قبل النوم.