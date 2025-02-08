كيف يؤثر تناول الكافيين على فعالية أدوية البرد؟

تحتوي العديد من أدوية البرد على مكونات منبهة مثل السودوإيفيدرين والفينيليفرين، التي تساعد على تقليل احتقان الأنف وتحسين التنفس. ولكن إذا تم تناولها مع الكافيين، قد تزيد الآثار الجانبية.

حسب "هيلث لاين"، تعتبر هذه المكونات منبهات نشطة تؤثر على الجهاز العصبي المركزي، مما قد يؤدي إلى أعراض مثل الارتعاش، العصبية، الأرق، الغثيان، جفاف الفم، وصعوبة في النوم. بالإضافة إلى ذلك، قد يؤثر الكافيين على طريقة امتصاص الأدوية في الجسم، مما يجعل تأثير الدواء أقل فعالية وقد يزيد من الآثار الجانبية.

وفي بعض الحالات، قد يؤدي تناول كميات كبيرة من الكافيين مع أدوية البرد إلى مضاعفات خطيرة مثل ارتفاع ضغط الدم، الجفاف، خفقان القلب، أو حتى النوبة القلبية والسكتة الدماغية.

من الجدير بالذكر أن بعض مسكنات الألم قد تحتوي بالفعل على الكافيين، وعند تناولها مع مشروبات تحتوي على الكافيين مثل القهوة، قد تزداد المخاطر.

أما بالنسبة للوقت المناسب لشرب الكافيين بعد تناول الدواء، فإن بعض المتخصصين ينصحون بالانتظار لمدة ساعة على الأقل لتقليل التفاعلات السلبية وضمان فعالية الدواء. ومن الأفضل تجنب الكافيين تماماً عند تناول أدوية البرد أو الإنفلونزا.