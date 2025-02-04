لا تتناول هذا الأدوية مع القهوة.. ما السبب؟

كتبت- نرمين ضيف الله

يتفاعل الكافيين مع الأدوية بعدة طرق، حيث يزيد أو يقلل من تأثيراتها.

والكافيين، وهو مادة منشطة، يمكن أن يؤثر على كيفية امتصاص الجسم للأدوية أو تعزيز تأثير بعض الأدوية المنشطة أو إخفاء تأثير الأدوية المهدئة، وفق "medicalnewstoday".

هل يمكن تناول الأدوية مع القهوة؟

الجواب يعتمد على نوع الدواء، يجب تجنب تناول بعض الأدوية مع القهوة، بينما قد لا يكون هناك تأثير كبير في حالات أخرى.

على سبيل المثال، يجب عدم تناول دواء "تزانيدين" مع المشروبات المحتوية على الكافيين، هذا الدواء يساهم في استرخاء العضلات لدى الأشخاص الذين يعانون من التشنجات أو تصلب العضلات، ويمكن أن يؤدي شرب المشروبات المنبهة إلى زيادة مستويات هذا الدواء في الدم، مما قد يسبب آثارًا سلبية.

من جهة أخرى، قد يساعد الكافيين في تحسين امتصاص دواء الأسيتامينوفين، وهذا هو السبب في أن بعض مسكنات الألم التي تباع بدون وصفة طبية تحتوي على الكافيين.

نظرًا لتنوع تأثيرات الكافيين على الأدوية، يجب دائمًا مراجعة نشرة الدواء أو استشارة الطبيب أو الصيدلي لمعرفة ما إذا كان من الآمن تناول الدواء مع القهوة.

هل يتفاعل الكافيين مع الأدوية؟

نعم، يمكن أن يتفاعل الكافيين مع العديد من الأدوية ويؤثر على طريقة عملها. إليك بعض الطرق التي قد يتفاعل بها الكافيين مع الأدوية:

تغيير امتصاص الدواء: الكافيين قد يغير من درجة حموضة المعدة، مما يؤثر على كيفية ذوبان الأدوية ومرورها عبر الجهاز الهضمي.

تكوين مركب مع الأدوية: الكافيين قد يتحد مع بعض الأدوية ويجعلها أقل قدرة على الامتصاص، مثلما يحدث مع دواء "إسيتالوبرام" وبعض مكملات الحديد.

التنافس مع إنزيم CYP1A2: يساهم هذا الإنزيم في تكسير الكافيين في الجسم، لكن بما أن هذا الإنزيم أيضًا يقوم بتكسير العديد من الأدوية الأخرى، فقد يتنافس الكافيين مع هذه الأدوية، مما يبطئ عملية تكسيرها ويزيد من مستوياتها في الدم.

تعزيز تأثير الأدوية المنشطة: الكافيين قد يزيد من تأثير الأدوية المنشطة، مما قد يؤدي إلى آثار جانبية خطيرة.

إخفاء تأثير الأدوية المهدئة: الكافيين ينبه الجهاز العصبي المركزي، وبالتالي قد يخفف من تأثير الأدوية المهدئة مثل الكحول، مما يجعل الشخص يشعر أنه أقل تأثرًا بالكحول.

قائمة التفاعلات المحتملة بين الأدوية والكافيين

الأدوية التي قد يقلل الكافيين من فعاليتها:

مكملات الحديد

مكملات فيتامين د والكالسيوم

أدوية معالجة خمول الغدة الدرقية مثل "ثيروكسين"

بعض مضادات الاكتئاب مثل "إسيتالوبرام" (ليكسابرو)

أدوية السكري وبعض أدوية ألزهايمر

الأدوية التي قد يعزز الكافيين من تأثيرها:

الأسبرين

الأسيتامينوفين (مثل التايلينول)

أدوية ضغط الدم مثل "فيليوديبين"

بعض الأدوية التي تعالج مرض باركنسون مثل "ليفودوبا"

الأدوية التي تتنافس مع الكافيين:

مضادات الاكتئاب مثل "أميتريبتيلين" و"فلوموكسامين"

أدوية المضادة للبكتيريا مثل "بيفلوساسين"

أدوية مضادة للبروتين مثل "ليثيوم"

ما مدة الانتظار قبل تناول القهوة بعد الدواء؟

تعتمد مدة الانتظار على نوع الدواء، ينصح بعض الأشخاص بالانتظار من ساعة إلى ساعتين بعد تناول الدواء قبل شرب القهوة، لكن لا توجد دراسات تؤكد أن هذا يعمل مع جميع أنواع الأدوية.

هناك أدوية معينة، مثل "ببروبريون" (Wellbutrin)، التي يجب الحذر عند تناول القهوة معها لأن الكافيين قد يزيد من خطر الإصابة بالتشنجات عند الأشخاص الذين يتناولون هذا الدواء.

ماذا يجب أن تفعل إذا اختلطت القهوة والدواء؟

في حال تناول دواء مع القهوة، قد لا يحتاج الشخص إلى فعل شيء إذا كانت التفاعلات خفيفة.

بعض الأدوية مثل الأسيتامينوفين قد تكون آمنة عند تناولها مع الكافيين.

ومع ذلك، إذا كانت التفاعلات قوية أو تسبب أعراضًا غير مريحة مثل القلق أو تسارع ضربات القلب، يجب استشارة الطبيب فورًا.

أعراض التفاعل الشديد مع الدواء والكافيين:

زيادة سريعة أو غير منتظمة في ضربات القلب

صعوبة في التنفس

تغييرات في الرؤية

ارتباك أو فقدان التنسيق

رعشة أو تصلب العضلات

تفاقم أعراض الاكتئاب

أفكار انتحارية

تشنجات أو فقدان الوعي