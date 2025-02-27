دراسة تكشف .. تأثير أدوية فقدان الوزن على الاكتئاب

ذكرت دراسة جديدة، أن هناك بعض العلاجات التي تستخدم في إنقاص الوزن له فاعلية في علاج أعراض الاكتئاب، مثل "ويغوفي" و"أوزمبيك"، وفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية.



أجرى باحثون من جامعة فلوريدا دراسة شملت زهاء 30 ألف مريض، حيث قارنوا مستويات الاكتئاب لدى مرضى السكري الذين تزيد أعمارهم عن 66 عاما، والذين تلقوا العلاج إما بعقاقير GLP-1RAs (مثل أوزمبيك وويغوفي) أو بأدوية السكري التقليدية مثل DPP4is (غليبتين).

وأظهرت النتائج أن المرضى الذين تناولوا GLP-1RAs عانوا من أعراض اكتئاب أقل مقارنة بالمجموعة الأخرى، ما يشير إلى أن هذه الأدوية قد يكون لها تأثير إيجابي على الصحة النفسية.

ويرجح الباحثون أن هذا التأثير يعود إلى قدرة هذه الأدوية على تقليل الالتهابات، حيث أوضح الدكتور ريكاردو دي جيورجي، الباحث السريري بجامعة أكسفورد:

"نعلم أن أدوية GLP-1 تقلل الالتهاب، ونعتقد أن هذا قد يفسر تأثيرها الإيجابي على حالات مثل الاكتئاب، التي ترتبط عادة بوجود التهاب في الدماغ".

وتدعم هذه النتائج دراسات أخرى أظهرت أن تقليل الالتهابات في الدماغ قد يساعد أيضا في الحد من خطر الإصابة بأمراض ألزهايمر وباركنسون.

وفي السابق، أثارت بعض الدراسات مخاوف حول احتمال ارتباط أدوية إنقاص الوزن بزيادة خطر الاكتئاب والانتحار، إلا أن الدراسة الحديثة دحضت هذه المزاعم.

وأكد الدكتور دي جيورجي أن "أفضل الدراسات الحالية تشير إلى أن الأدلة السابقة لم تكن دقيقة"، ما يطمئن المرضى الذين يستخدمون هذه الأدوية.

ومن جانبه، أبدى البروفيسور ديفيد سترين، الخبير في صحة القلب والأيض بجامعة إكستر، عدم اندهاشه من هذه النتائج، موضحا أن مرضى السكري الذين يعانون من الاكتئاب قد يستفيدون من هذه الأدوية بشكل كبير.

وأضاف: "الإرشادات الحالية تمنعنا من وصف GLP-1RAs للمرضى الأكبر سنا، ولكن هذه النتائج تشير إلى ضرورة إعادة النظر في ذلك".

ورغم النتائج المشجعة، ما تزال هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث السريرية للتأكد من فعالية هذه الأدوية في علاج الاكتئاب قبل اعتمادها رسميا لهذا الغرض.

جدير بالذكر أن فوائد هذه الأدوية لم تُقتصر على التحكم في نسبة السكر في الدم وفقدان الوزن، إذ أظهرت دراسات متعددة أنها تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والخرف.

ومع ذلك، أثار استخدامها لأغراض تجميلية فقط، مثل الحصول على جسم نحيف، قلق الأطباء والمسؤولين الصحيين، خاصة بعد ظهور بعض المشاهير بأجساد نحيفة للغاية في المناسبات العامة.