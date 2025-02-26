5 أطعمة تحميك من الفشل الكلوي.. احرص على تناولها

كتب – سيد متولي

الفشل الكلوي مشكلة صحية خطيرة يمكن أن تهدد صحة الكلى والجسم بشكل عام، لكن هل تعرف الأطعمة التي يمكن أن تحميك من المخاطر؟.

وبحسب موقع "فيري ويل هيلث"، فإن بعض الأطعمة يمكن أن تحميك من الفشل الكلوي، ويفضل تناولها كذلك في رمضان، للحفاظ على صحة الكلى، وتتمثل في:

القرنبيط

يعمل القرنبيط على تحسين صحة الكلى، لأنه غنى بمضادات الأكسدة ويساعد في تقليل الالتهابات.

التفاح

التفاح يحتوى على الألياف التي تساعد في تنظيم السكر في الدم وتقليل ضغط الدم، كما يساعد في الحفاظ على صحة كليتيك.

الثوم

الثوم خيار صحي للحفاظ على صحة الكلى، فهو مضاد للالتهابات ويساعد فى تقليل نسبة الصوديوم في الطعام.

البصل

يمكن للبصل أن يساعد على تحسين صحة الكلى عند تناوله باعتدال، فهو منخفض البوتاسيوم، ويحتوي على مركبات مضادة للأكسدة.

البقدونس

يعمل البقدونس على طرد السموم من الكلى ويحسن وظيفتها، وبالتالي الحماية من الفشل الكلوي.

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