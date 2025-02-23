هذا ما يحدث لجسمك عند نقص فيتامين د

كتبت: رودينا ضوه

فيتامين د مفتاح أساسي للحفاظ على توازن وصحة الجسم، حيث يساهم في دعم العظام وتقوية المناعة وتنظيم العديد من وظائف الأعضاء، لكن نقصه يعد مشكلة كبيرة يمكن أن تؤدى إلى اضطرابات صحية.

أسباب نقص فيتامين د

نقص فيتامين د يحدث عندما لا يحصل الجسم على الكمية الكافية منه، مما قد يؤثر على صحة العظام، ويمكن أن يكون السبب في قلة التعرض لأشعة الشمس أو في النظام الغذائي، وفقًا لـ webMD.

مصادر فيتامين د

فيتامين د يوجد في الأطعمة مثل الأسماك، صفار البيض، الألبان وعصير البرتقال.

لماذا يعتبر فيتامين د مهمًا؟

فيتامين د أساسي لصحة العظام، حيث يعزز امتصاص الكالسيوم والمعادن الأخرى، نقصه قد يؤدي إلى هشاشة العظام ويزيد من خطر الإصابة ببعض الأمراض مثل السرطان وأمراض القلب والاكتئاب.

أعراض نقص فيتامين د

نقص فيتامين د يؤثر على صحة العظام والعضلات، ويظهر عند الأطفال بشكل تشوهات وانحناء العظام وعند البالغين كآلام في العظام وتغيرات مزاجية.

الوقاية والعلاج تشمل :

-تناول المكملات الغذائية بعد استشارة الطبيب.

-راقب مستويات فيتامين د بفحص دوري.

-احرص على التعرض لأشعة الشمس يوميًا لمده 10-30 دقيقة .

-تناول أطعمة غنية بفيتامين د مثل الأسماك الدهنية وصفار البيض.