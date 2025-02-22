لن تتوقع.. فوائد تناول كوب من الموز باللبن على الجسم

الموز باللبن هو مزيج صحي ولذيذ يقدم العديد من الفوائد للجسم.

في التقرير التالي نستعرض أبرزها وفق لما جاء في "هيلث لاين".

1. تعزيز الطاقة: الموز غني بالكربوهيدرات الطبيعية مثل السكريات والألياف، مما يساعد في توفير طاقة سريعة للجسم.

2. دعم صحة الجهاز الهضمي: الألياف الموجودة في الموز تساعد في تحسين عملية الهضم ومنع الإمساك، بينما البروبيوتيك الموجود في اللبن يساعد على تعزيز صحة الأمعاء.

3. تعزيز صحة العظام: اللبن مصدر جيد للكالسيوم، وهو معدن مهم لصحة العظام، بينما الموز يحتوي على البوتاسيوم الذي يساهم في تحسين صحة العضلات والعظام.

4. تحسين صحة القلب: الموز غني بالبوتاسيوم الذي يساعد في تنظيم ضغط الدم والحفاظ على صحة القلب، بينما اللبن يحتوي على البروتينات والكالسيوم التي تدعم وظيفة القلب.

5. مضاد للإجهاد: هذا المزيج يحتوي على التربتوفان الموجود في الموز والذي يساعد في تحسين المزاج وتعزيز الشعور بالاسترخاء والنوم الجيد.

6. مفيد للعضلات: يحتوي اللبن على البروتينات التي تساعد في بناء العضلات، والموز يساهم في تقليل التشنجات العضلية بفضل محتواه العالي من البوتاسيوم.