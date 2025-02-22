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لن تتوقع.. فوائد تناول كوب من الموز باللبن على الجسم

12:00 م السبت 22 فبراير 2025

تناول الموز باللبن

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الموز باللبن هو مزيج صحي ولذيذ يقدم العديد من الفوائد للجسم.

في التقرير التالي نستعرض أبرزها وفق لما جاء في "هيلث لاين".

1. تعزيز الطاقة: الموز غني بالكربوهيدرات الطبيعية مثل السكريات والألياف، مما يساعد في توفير طاقة سريعة للجسم.

2. دعم صحة الجهاز الهضمي: الألياف الموجودة في الموز تساعد في تحسين عملية الهضم ومنع الإمساك، بينما البروبيوتيك الموجود في اللبن يساعد على تعزيز صحة الأمعاء.

3. تعزيز صحة العظام: اللبن مصدر جيد للكالسيوم، وهو معدن مهم لصحة العظام، بينما الموز يحتوي على البوتاسيوم الذي يساهم في تحسين صحة العضلات والعظام.

4. تحسين صحة القلب: الموز غني بالبوتاسيوم الذي يساعد في تنظيم ضغط الدم والحفاظ على صحة القلب، بينما اللبن يحتوي على البروتينات والكالسيوم التي تدعم وظيفة القلب.

5. مضاد للإجهاد: هذا المزيج يحتوي على التربتوفان الموجود في الموز والذي يساعد في تحسين المزاج وتعزيز الشعور بالاسترخاء والنوم الجيد.

6. مفيد للعضلات: يحتوي اللبن على البروتينات التي تساعد في بناء العضلات، والموز يساهم في تقليل التشنجات العضلية بفضل محتواه العالي من البوتاسيوم.

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