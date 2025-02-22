4 فوائد صحية لتناول حبيتين من البرتقال يوميا على صحة الجسم

تناول حبيتين من البرتقال يوميًا يمكن أن يقدم العديد من الفوائد الصحية المدهشة.

في التقرير التالي نستعرض أبرزها في الصفحات التالية وفق لما جاء في "هيلث لاين"

تعزيز جهاز المناعة: البرتقال غني بفيتامين C، وهو من أقوى مضادات الأكسدة التي تساعد في تعزيز جهاز المناعة، وتقوية الجسم لمقاومة الأمراض والفيروسات.

تحسين صحة البشرة: فيتامين C في البرتقال يلعب دورًا هامًا في إنتاج الكولاجين، مما يساعد في تحسين مرونة البشرة والحفاظ على صحتها ونضارتها.

مكافحة الالتهابات: البرتقال يحتوي على مضادات أكسدة مثل الفلافونويدات التي تساعد في تقليل الالتهابات وتقوية النظام المناعي.

تقليل خطر الأمراض القلبية: الألياف الموجودة في البرتقال تساعد على خفض مستويات الكوليسترول الض