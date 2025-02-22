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4 فوائد صحية لتناول حبيتين من البرتقال يوميا على صحة الجسم

07:00 ص السبت 22 فبراير 2025

البرتقال

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تناول حبيتين من البرتقال يوميًا يمكن أن يقدم العديد من الفوائد الصحية المدهشة.

في التقرير التالي نستعرض أبرزها في الصفحات التالية وفق لما جاء في "هيلث لاين"

تعزيز جهاز المناعة: البرتقال غني بفيتامين C، وهو من أقوى مضادات الأكسدة التي تساعد في تعزيز جهاز المناعة، وتقوية الجسم لمقاومة الأمراض والفيروسات.

تحسين صحة البشرة: فيتامين C في البرتقال يلعب دورًا هامًا في إنتاج الكولاجين، مما يساعد في تحسين مرونة البشرة والحفاظ على صحتها ونضارتها.

مكافحة الالتهابات: البرتقال يحتوي على مضادات أكسدة مثل الفلافونويدات التي تساعد في تقليل الالتهابات وتقوية النظام المناعي.

تقليل خطر الأمراض القلبية: الألياف الموجودة في البرتقال تساعد على خفض مستويات الكوليسترول الض

البرتقال فوائد البرتقال تقوية جهاز المناعة
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