احرص عليه.. اتباع هذا النظام الغذائي يحمي القولون

نظام غذائي مناسب يمكن أن يساعد في تخفيف متاعب القولون العصبي (IBS)، حيث أن التغذية السليمة تلعب دورًا كبيرًا في تقليل الأعراض مثل الانتفاخ، والتقلصات، والإسهال أو الإمساك.

إليك أبرز المعلومات المفيدة لكي تحافظ على صحة قولونك وفق لما جاء في موقع "ويب ميد" الطبي.

1. الابتعاد عن الأطعمة المهيجة:

- الأطعمة الدهنية: مثل الأطعمة المقلية، والمأكولات التي تحتوي على الدهون المشبعة.

- المشروبات الغازية: لأنها يمكن أن تزيد من الانتفاخ والغازات.

- الكافيين: الموجود في القهوة والمشروبات الأخرى، حيث قد يزيد من التهيج.

- الحليب ومشتقاته: في حالة وجود حساسية أو عدم تحمل اللاكتوز، يمكن أن يسبب الحليب مشاكل في القولون.

- الأطعمة الحارة: قد تهيج الجهاز الهضمي وتفاقم الأعراض.

2. التركيز على الأطعمة الغنية بالألياف:

- لخضروات والفواكه: مثل الجزر، القرع، التفاح، والكمثرى (ولكن تجنب الفواكه ذات الألياف القاسية مثل الفواكه المجففة).

- الحبوب الكاملة: مثل الشوفان، الأرز البني، والخبز المصنوع من الحبوب الكاملة.

- البقوليات: مثل العدس والفاصوليا، ولكن يجب تناولها بكميات صغيرة لتجنب الغازات.

3. التقليل من الأطعمة المحتوية على فودماب:

- الفودماب (FODMAPs) هو مجموعة من الكربوهيدرات قصيرة السلسلة التي يمكن أن تتسبب في تهيج القولون لدى بعض الاشخاص.