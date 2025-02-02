تظهر على البشرة.. احذر 5 أعراض تكشف الإصابة بالسكري

كتب – سيد متولي

يمكن لبعض العلامات التي تظهر على البشرة أن تكشف خطر الإصابة بمرض السكري، ما يؤثر على العديد من أجزاء الجسم.

وبحسب موقع تايمز أوف إنديا، يسبب ارتفاع مستويات السكر في الدم ظهور بعض الأعراض على الجلد والبشرة، وتتمثل في:

بقع صفراء ناعمة

ظهور بقع صفراء ناعمة على الجفون، قد يكون علامة على السكري، إذ تنتج عن ارتفاع مستويات الدهون في الدم.

بقع جلدية صلبة

يمكن أن تظهر البقع الجلدية الصلبة على ظهر اليدين والأصابع وأصابع القدمين.

بقع الساق

تظهر بقع الساق المتقشرة ذات اللون البني الفاتح على شكل دائري على الساق، وهي غير ضارة ولا تسبب ألم أو حكة، لكنها قد تكشف الإصابة بالسكري.

بقع الرقبة والإبطين

تظهر في أماكن مثل الرقبة أو الإبطين أو الفخذ، وهي علامة على مقاومة الأنسولين، قد تكشف الإصابة بمرض السكري.

النتوءات البنية

قد تظهر النتوءات البنية على الأرداف أو الفخذين أو المرفقين أو الركبتين، وتنتج عن مستويات عالية للغاية من الدهون الثلاثية في الدم.