علامات في المرحاض تشير لسرطان الأمعاء.. اكتشفها قبل وقوع الكارثة

كتبت- أسماء مرسي:

قد تكون أعراض سرطان الأمعاء خفية في البداية، ولكن هناك بعض العلامات التي تظهر في المرحاض تساعد في الكشف المبكر عن هذا المرض، وفقا لما ورد في صحيفة "express".

وجود دم في البراز

ظهور الدم في البراز من أكثر العلامات المقلقة التي تستدعي زيارة الطبيب على الفور، فقد يشير وجود دم أحمر فاتح إلى وجود بواسير أو شقوق شرجية، بينما قد يدل الدم الداكن أو الأسود على وجود نزيف في الجهاز الهضمي العلوي، والذي قد يكون ناتجا عن إصابتك بسرطان الأمعاء.

تغيرات في لون البراز

إذا لاحظت تغيرا مستمرا في لون البراز، مثل أن يصبح داكنا أو أسودا، فقد يكون ذلك علامة على وجود سرطان في الجهاز الهضمي.

شكل البراز

يؤدي وجود ورم في الأمعاء إلى تغيير شكل البراز، حيث قد يصبح رفيعا أو يشبه الشريط، هذا التغيير يستدعي زيارة الطبيب لتقييم الحالة.

أعراض أخرى

بالإضافة إلى الأعراض المذكورة أعلاه، قد يعاني بعض الأشخاص المصابين بسرطان الأمعاء من أعراض أخرى، مثل فقدان الوزن غير المبرر والتعب والإرهاق، فضلا عن، آلام البطن.

الكشف المبكر وأهميته

الكشف المبكر عن سرطان الأمعاء أمرضروي، حيث يزيد من فرص الشفاء بشكل كبير، لذلك، يجب على الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا إجراء فحوصات منتظمة للكشف عن سرطان الأمعاء، مثل فحص البراز أو تنظير القولون.

عوامل الخطر

هناك بعض العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء، مثل التقدم في العمر والتاريخ العائلي للمرض والتدخين والسمنة وتناول كميات كبيرة من اللحوم الحمراء والمعالجة.