قد تظن أنها نزلة برد.. 6 علامات تكشف إصابتك بسرطان صامت

كتبت- أسماء مرسي:

سرطان البنكرياس هو نمو غير طبيعي للخلايا في البنكرياس، وهي غدة كبيرة تؤدي دورا حيويا في عملية الهضم، ومع ذلك، ما يجعله خطيرا للغاية هو أنه لا يسبب أعراض في مراحله المبكرة، هذا يعني أن السرطان "ًصامت" قد يتطور وينتشر دون أن يدرك الشخص ذلك.

وعندما تبدأ العلامات بالظهور، فإنها غالبا ما تكون غير محددة، أي أنها قد تشبه أعراض أمراض أخرى، مثل نزلات البرد أو مشاكل الجهاز الهضمي.

في هذا الصدد، إليكم أعراض تحذيرية تظن أنها نزلة برد، ولكنها تكشف إصابتك بسرطان البنكرياس، وفقا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية، وموقع "mayoclinic".

ارتفاع درجة الحرارة بشكل متقطع.

الحمى.

فقدان الشهية.

التعب.

آلام البطن والعضلات.

الشعور بالإرهاق أو الضعف.

أعراض أخرى لسرطان البنكرياس:

اصفرار الجلد وبياض العينين، أو ما يُعرف باليرقان.

براز فاتح اللون.

البول داكن اللون.

الحكة.

ألم وتورم في إحدى الذراعين أو الساقين.

أسباب سرطان البنكرياس

يبدأ سرطان البنكرياس بتغيرات وطفرات في الحمض النووي للخلايا الموجودة في البنكرياس، ما يسبب نمو وتكاثر الخلايا السرطانية بشكل سريع وغير منضبط.

قد ينمو الورم و يغزو الأنسجة السليمة المحيطة به، ما يؤدي إلى تدميرها، ومع مرور الوقت، قد تنفصل بعض الخلايا السرطانية عن الورم الأصلي وتنتقل عبر مجرى الدم أو الجهاز الليمفاوي إلى أجزاء أخرى من الجسم، حيث يمكن أن تشكل أوراما جديدة.

عوامل الخطر

هناك بعض عوامل الخطر التي تزيد من احتمالية الإصابة بهذا المرض، مثل:

التدخين

التدخين من أخطر العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بهذا السرطان القاتل.

النظام الغذائي غير الصحي

يرتبط تناول الأطعمة المصنعة واللحوم الحمراء بكميات كبيرة بزيادة خطر الإصابة بسرطان البنكرياس.

العمر

يزداد خطر الإصابة بسرطان البنكرياس مع التقدم في العمر.

التاريخ العائلي

الأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي للإصابة بهذا السرطان هم أكثر عرضة للإصابة بالمرض.