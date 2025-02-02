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دراسة: تنظيف الأسنان بالخيط قد يحمي من السكتة الدماغية

12:00 م الأحد 02 فبراير 2025

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كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون من جامعة ساوث كارولينا أن استخدام خيط تنظيف الأسنان قد يسهم في الحفاظ على صحة الفم والوقاية من الرجفان الأذيني والسكتة الدماغية المرتبطة بجلطة الدم.

وحلل الباحثون بيانات أكثر من 6 آلاف شخص لمدة 25 عاما، وفقا لموقع "هيلث لاين".

ويواجه الأشخاص الذين يستخدمون خيط تنظيف الأسنان خطر أقل بنسبة 22% للإصابة بالسكتة الدماغية الإقفارية، وخطراً أقل بنسبة 44% للإصابة بالسكتة الدماغية القلبية الانسدادية.

كما ارتبط استخدام خيط تنظيف الأسنان بانخفاض خطر الإصابة بالرجفان الأذيني بنسبة 12%، وهو الشكل الأكثر شيوعاً لعدم انتظام ضربات القلب.

ويعد الرجفان الأذيني السبب الرئيسي للسكتات الدماغية القلبية الانسدادية.

كما إن أمراض اللثة وتسوس الأسنان من عوامل الخطر للسكتة الدماغية والنوبات القلبية.

وقد يقلل استخدام خيط تنظيف الأسنان من معدل الإصابة بالنوبات القلبية.

كما أن التهاب دواعم الأسنان قد يكون مرتبطاً بأمراض القلب والأوعية الدموية.

ويشير الارتباط أيضا إلى أن عادات صحة الفم الجيدة، مثل تنظيف الأسنان بالفرشاة، واستخدام خيط تنظيف الأسنان قد تكون عاملًا محتملًا في نمط الحياة لتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

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