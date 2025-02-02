ما أسباب وأعراض خفقان القلب؟

يشعر معظم الأشخاص عادة بتسارع في ضربات القلب أو خفقان الصدر، لذا يجب استشارة الطبيب فورا بمجرد ملاحظة أي أعراض.

وعادة ما يكون إيقاع القلب غير طبيعي، أي شيء من النبضات الإضافية مثل انقباض البطين المبكر، إلى عدم انتظام ضربات القلب مثل الرجفان الأذيني، أو تسرع القلب فوق البطيني.

ويعتبر القلق سبب شائع لخفقان القلب، بحسب ما ذكر موقع "سوري لايف".

لذا يجب على الجميع إجراء فحص مناسب بما في ذلك مخطط صدى القلب، وما إلى ذلك، للتأكد من عدم وجود مشكلة عضوية أو جسدية في القلب يمكن أن تسبب لهم هذه الأعراض.

وأضاف: "وأيضا يعاني الكثير من الأشخاص الذين تم تشخيصهم بالقلق والذي من أعراض تشبه خفقان القلب".

اقرأ أيضا:

مفاجأة.. تناول الجبن يقلل الإصابة بهذا المرض

خطة وجبات ليومين.. تنقص الوزن وتطهر الجسم من السموم

واقعة صادمة.. رجل يقتل زوجته ويطبخ أجزاء من جسدها في إناء

لماذا يعشق كثيرون الغناء في الحمام أثناء الاستحمام؟ اعرف السر

الحظ يفتح أبوابه.. 3 أبراج على موعد مع المال والفرح