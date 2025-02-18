يسبب توقف القلب المفاجئ.. كيف تحمي نفسك من مرض الشريان التاجي؟

مرض الشريان التاجي أحد الأسباب الرئيسية لحالات توقف القلب المفاجئ، نتيجة ضيق أو انسداد الشرايين التي تغذي عضلة القلب ما يؤدي إلى نقص التروية الدموية، والإصابة بنوبات قلبية مميتة إذا لم يتم التدخل في الوقت المناسب، لكن يمكن الوقاية منه من خلال تبني نمط حياة صحي والحد من عوامل الخطورة، وفقًا لموقع "هيلث لاين".

خطورة مرض الشريان التاجي

وحذّر الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب الأسبق، من خطورة مرض الشريان التاجي، مشيرًا إلى أنه السبب الرئيسي لتوقف القلب المفاجئ.

الوقاية من مرض الشريان التاجي

وأوضح "شعبان"، عبر حسابه على "فيسبوك"، أنّ الوقاية من مرض الشريان التاجي تبدأ بإجراء فحص شامل يشمل قياس ضغط الدم ونسبة السكر ومستويات الكوليسترول والعمل على ضبطها، مشددًا على ضرورة الحفاظ على وزن صحي، خاصة تجنب سمنة البطن، والابتعاد عن الأطعمة السريعة والمشروبات الغازية، والمحليات الصناعية.

خطوات لحماية القلب

وأشار إلى أن الإقلاع عن التدخين، المخدرات، والمنشطات يعد من أهم الخطوات لحماية القلب، إلى جانب ممارسة المشي لمدة 45 دقيقة يوميًا، والتعامل مع ضغوط الحياة بطريقة صحية، والابتعاد عن التوتر والانفعال.

واختتم العميد الأسبق لمعهد القلب، بالقول: "اتكيف مع ضغوطات الحياة واتجنب الزعل

علشان كدا دائمًا اقول لكم متزعلوش".