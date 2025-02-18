احذر 3 عوامل خطر لأمراض القلب.. كيف تحمي نفسك؟

أمراض القلب مسؤولة عن 32%من الوفيات حول العالم، وتمثل نسبة وفيات النوبة القلبية والسكتة الدماغية 87% منها، كما يقدر الخبراء أن 6 من كل 10 أشخاص سيصابون بحدث يتعلق بأمراض القلب قبل الوفاة، لكن هناك أخبار جيدة تتعلق بطرق تقليل عوامل الخطر الخاصة بأمراض القلب.

وبحسب "ستادي فايندز"، فإن الالتزام بالمبادئ التوجيهية لعوامل الخطر هذه يمكن أن يضيف سنوات إلى حياة الإنسان، وتم تحديد أكبر 3 عوامل خطر لأمراض القلب في ستينيات القرن العشرين في دراسة شهيرة أجريت في جامعة ماساتشوستس، وما توصلت إليه هذه الدراسة لايزال ساريا إلى يومنا هذا، والعوامل الـ 3 هي التدخين، وارتفاع ضغط الدم، وارتفاع الكوليسترول.

ويقول أخصائي القلب الأمريكي الدكتور دانييل ليفي: "إذا تمكنا من القضاء على تدخين السجائر وارتفاع ضغط الدم وارتفاع مستويات الكوليسترول، فيمكننا القضاء على حوالي 9 من أصل 10 نوبات قلبية في بلدنا"، وكشفت الدراسات التالية عن عوامل خطر أخرى لأمراض القلب، بما في ذلك: السمنة، والسكري، وقلة النشاط البدني.

ماذا تفعل؟

الفحوصات الدورية مهمة، لأن أمراض القلب المبكرة لا تسبب عادة أي أعراض، ويمكن أن تكون مستويات الكوليسترول وضغط الدم من العلامات المبكرة لأمراض القلب التي يجب أن تلفت انتباهنا، لذا، راجع طبيبك، تعرف على أرقام الكوليسترول وضغط الدم لديك، وتناول الأدوية، إذا لزم الأمر.

ويتبع ذلك فحوصات القلب الأخرى إذا أوصى الطبيب بها، مثل تخطيط كهربية القلب، ومخطط صدى القلب بالموجات فوق الصوتية.

التغذية

ومن أهم الإجراءات التي تحافظ على صحة القلب التغذية الصحية، والنشاط البدني، والحفاظ على وزن صحي، والابتعاد عن التدخين، بما في ذلك التدخين السلبي.

وللحصول على نظام غذائي صحي للقلب، يجب أن يكون نصف الوجبة من الفواكه والخضراوات، والربع من الحبوب الكاملة، والربع من البروتينات الخالية من الدهون مثل اللحوم الخالية من الدهون أو المأكولات البحرية، وإذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم، فقد ترغب في اتباع نظام داش DASH الغذائي، ويركز هذا النظام على الفواكه والخضراوات والأطعمة المصنوعة من الحبوب الكاملة ومنتجات الألبان قليلة الدسم، كما ينصح الأطباء أيضاً "بتجنب الأطعمة التي تحتوي على الكثير من الملح. فالملح هو أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع ضغط الدم وخطر الإصابة بأمراض القلب".

السكري

يزيد مرض السكري من فرص إصابة الشخص بارتفاع ضغط الدم، وارتفاع نسبة الكوليسترول، وتعتبر إجراءات الوقاية من السكري ضرورية لحماية القلب أيضا، ويتضمن ذلك ضبط الوزن الزائد، والحد من السكريات والنشويات، وزيادة النشاط البدني والحركة.