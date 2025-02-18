طبيب يتناول 56 بيضة أسبوعيا.. ما السبب؟

كشف طبيب يشتهر بنظامه الغذائي غير الاعتيادي، عن تناوله كمية ضخمة من البيض كل أسبوع، وقال إنها تنعكس بشكل إيجابي جدا على عضلاته، وأكد الدكتور سرمد مزهر، وهو طبيب عام يعمل في مستشفى بلندن، ويبلغ من العمر 32 عاما، ومؤثر لديه 294000 متابع على TikTok، أنه يستهلك منذ فترة طويلة ما مجموعه 56 بيضة في الأسبوع، حوالي ثماني بيضات في اليوم.

واتبع الطبيب هذه الطريقة غير العادية في تناول الطعام بعد أن حدد بالضبط مقدار البروتين الذي يحتاجه للوصول إلى كتلة عضلية معينة، والحفاظ عليها، وفق "ديلي ميل".

ونظرا لوعيه بمحتوى الدهون في البيض، اختار تناول البياض، لكنه يضم صفارا واحدا في تناوله اليومي، من أجل الحصول على ما يكفيه من الفيتامينات.

وقال: "صفار البيض يحتوي على الكثير من الفيتامينات المفيدة جداً والكوليسترول أيضاً، ولهذا السبب أحتفظ ببيضة كاملة، وتشمل الفيتامينات المذكورة فيتامين د، وفيتامين أ، وفيتامين ب12".

وأضاف "أبدأ كل يوم من أيام الأسبوع بعجة مكونة من ثماني بياض بيض، وصفار بيضة، وبعض السبانخ والموزاريلا، يبدو الأمر وكأنه كمية كبيرة من البيض، في الواقع إذا حسبتها، فستجد أنها 56 بياضة بيضة في الأسبوع".

والبيض غذاء منخفض الدهون وعالي البروتين وغني أيضا بالحديد الحيوي وأحماض أوميجا 3 الدهنية، كما أنه منخفض السعرات الحرارية نسبياً، فهناك حوالي 66 سعرة حرارية في بيضة متوسطة الحجم، إلى جانب حوالي 6.4 جرام من البروتين، وهو أكثر من عُشر المدخول الموصى به للرجل، وتحتوي عجة الصباح التي يقدمها الدكتور مزهر على أكثر من 50 جراما من البروتين، وهو ما يمثل كل البروتين الذي يحتاجه ليوم كامل.

وتتكون قائمة الطعام لبقية اليوم المزيد من البروتين، في شكل مشروبات مخفوقة.

وقال الطبيب: "أنا حاليا في مرحلة صيانة العضلات، لذلك لا أحاول بناء أي عضلات أو إنقاص الوزن، أختار بروتين مصل اللبن المعزول بدلاً من مصل اللبن العادي، والذي يستخدمه الكثير من الناس في مشروبات البروتين، لأنه يحتوي على أربعة غرامات إضافية من البروتين، ثم هناك الدجاج المحمص على الغداء، وسلطة لحم البقر أو حساء السلمون مع البطاطس على العشاء، ووجبة خفيفة كل بضعة أيام من بودنغ بذور الشيا".