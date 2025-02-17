لمرضى ضغط الدم المرتفع.. احذروا هذه الأخطاء الشائعة

ارتفاع مستوى ضغط الدم أحد أكثر أمراض القلب والأوعية الدموية انتشارا، ويمكن أن يؤدي من دون مراقبة دائمة ونهج مناسب للعلاج، إلى عواقب صحية خطيرة، وتشير الدكتورة أناستاسيا فوميتشوفا أخصائية أمراض القلب والأوعية الدموية إلى أن الخطأ الرئيسي الذي يرتكبه المصابون بهذا المرض هو تجاهل التوصيات الطبية، وعلى وجه الخصوص، غالبا ما يهمل المرضى قواعد النظام الغذائي (حمية DASH)، المخصص للسيطرة على مستوى ضغط الدم، ويتناولون الأطعمة المالحة.

وتقول: "تناول أدوية ضغط الدم فقط عند ارتفاعه ودون الالتزام به بصورة منتظمة، هو خطأ شائع، لأنه ينبغي تناول الأدوية الخافضة للضغط يوميا، مع الالتزام الصارم بالجرعة التي يصفها الطبيب، حتى إذا ظهر في الصباح أن مستوى الضغط طبيعي يجب تناول الدواء بصورة منتظمة"، بحسب صحيفة "إزفيستيا".

وتشير الطبيبة، إلى أنه لا ينبغي لأحد أن يقلل جرعة الأدوية من تلقاء نفسه، لأنها قد لا تضمن التأثير المطلوب.

وتقول: "إذا لم يكن من الممكن الوصول إلى مستوى ضغط الدم المستهدف بسرعة، فلا ينبغي على المريض التسرع والتخلي عن العلاج لأن الأدوية تحتاج إلى وقت حتى تتراكم في الجسم. وعموما يجب في المتوسط، الانتظار لمدة أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع لكي يظهر تأثيرها".

ووفقا لها، لا يصلح الأسبيرين للوقاية الأولية عند الأشخاص الذين يعانون فقط من ارتفاع مستوى ضغط الدم.

وتقول: "لا ينبغي استخدام الأدوية قصيرة المفعول التي تخفض مستوى ضغط الدم بشكل كبير كعلاج دائم لأن هناك مجموعات أخرى من الأدوية مخصصة للاستخدام اليومي".