احرص عليها.. أطعمة تساعد في الحفاظ على البصر

حدد الدكتور دميتري ديمينتيف، أخصائي طب وجراحة العيون، والدكتورة مارينا ماكيشا، خبيرة التغذية، مجموعة من الأطعمة التي تسهم في الحفاظ على صحة العين.

وبحسب فيستي. رو، فإن لا توجد أطعمة قادرة على علاج أمراض العين بشكل مباشر، إلا أن هناك بعض الأطعمة التي تتميز بخصائص وقائية مفيدة، مثل:

-الكرنب (الملفوف): يعد مصدراً مهماً لمضادات الأكسدة مثل اللوتين وزياكسانثين، التي تساهم في إبطاء عملية الشيخوخة وتحمي العينين من الأمراض مثل التنكس البقعي والبقع الصفراء.

- الفستق والمكسرات: تعد هذه الأطعمة مصادر هامة لفيتامين B6 الذي يساعد في التخفيف من تشنجات العينين ويحد من إجهاد العينين.

- زيت عباد الشمس: يعتبر هذا الزيت مصدراً رئيسياً لفيتامين E، الذي يحارب الجذور الحرة ويساهم في عملية تجديد خلايا العين.

كما أشار الدكتور ميخائيل كونوفالوف، أخصائي طب وجراحة العيون، إلى أن الفلفل الحلو يعد مفيداً في حماية البصر من الأمراض الخطيرة، نظراً لأنه يحتوي على نسبة عالية من فيتامين C .