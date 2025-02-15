احذر.. تأثير الإجهاد المتكرر على الدماغ

الإرهاق المزمن يمكن أن يكون له تأثيرات خطيرة على الدماغ والصحة العقلية فعلى الرغم من أن الإجهاد الشديد قد يكون رد فعل طبيعي لبعض الظروف الحياتية، إلا أن الاستمرار فيه لفترات طويلة يمكن أن يسبب آثارًا سلبية تؤثر على أداء الدماغ بشكل عام. إليك أبرز المخاطر التي يمكن أن يتسبب فيها الإرهاق على الدماغ:

1. ضعف الذاكرة والتركيز

الإرهاق المستمر يؤدي إلى تدهور القدرة على التركيز والانتباه، كما يقلل من كفاءة الذاكرة. الشخص المتعب قد يعاني من صعوبة في تذكر المعلومات أو أداء المهام اليومية بسهولة.

2.القلق والاكتئاب

يؤدي الإرهاق إلى زيادة مستويات القلق والتوتر في الجسم، مما يرفع من خطر الإصابة بالاكتئاب. عندما يتعرض الدماغ للإجهاد المستمر، يصبح أكثر عرضة للتغيرات الكيميائية التي تساهم في الشعور بالحزن والعزلة.

3.التأثير على اتخاذ القرارات

مع الإرهاق، يصبح اتخاذ القرارات أكثر صعوبة. القدرة على التفكير بوضوح واتخاذ قرارات منطقية تتأثر سلبًا، مما يؤدي إلى اختيارات غير مدروسة قد تضر بالصحة النفسية والجسدية.

4. ضعف التواصل العاطفي

الإرهاق يمكن أن يجعل الشخص غير قادر على التعبير عن مشاعره بشكل صحيح أو التفاعل مع الآخرين بطريقة طبيعية. قد يعاني الفرد من مزاج متقلب، مثل الغضب أو الانفصال العاطفي، ما يؤدي إلى مشاكل في العلاقات الاجتماعية.

5.زيادة احتمالية الإصابة بأمراض الدماغ

الدراسات تشير إلى أن الإجهاد المزمن قد يزيد من احتمالية الإصابة ببعض الأمراض العقلية مثل الزهايمر أو الخرف. كما يمكن أن يضر بالخلايا العصبية في الدماغ مما يؤدي إلى تقليل مرونته.

6.التأثير على النوم

الإرهاق المزمن يسبب اضطرابات في النوم، مثل الأرق أو النوم غير المتواصل، ما يؤدي إلى زيادة الإرهاق العقلي والجسدي. قلة النوم تؤثر سلبًا على القدرة على التفكير السليم وأداء المهام.