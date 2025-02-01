طبيب يكشف عن مضاعفات خطيرة لمرض الروماتيزم

كان يُعتقد في الماضي أن الروماتيزم هو مرض يقتصر على كبار السن، لكن في الآونة الأخيرة، أصبح يُشخّص بشكل متزايد لدى الشباب.

تلف صمامات القلب

يشير الدكتور إيفان يفريمكين، أخصائي أمراض القلب والأوعية الدموية، إلى أن هذا المرض، الذي يرتبط عادة بالمفاصل، يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات خطيرة مثل تلف صمامات القلب وتطور العيوب القلبية.

مرض القلب الروماتيزمي

الروماتيزم، أو الحمى الروماتيزمية، هو التهاب يصيب الأنسجة الضامة في الجسم بعد الإصابة بالبكتيريا العقدية من النوع A. وقد يتسبب هذا المرض في تطور مشاكل صحية أخرى مثل التهاب المفاصل، مرض القلب الروماتيزمي، واضطرابات في الجهاز العصبي. ويتسبب المرض في تفاعل مناعي عدواني حيث يهاجم الجسم الأنسجة بعد محاربة العدوى البكتيرية.

عادةً ما تظهر أعراض المرض بعد 2-3 أسابيع من الإصابة بالبكتيريا، وتشمل الحمى، التعب، التعرق، وآلام العضلات. كما يسبب التهاب المفاصل تورمًا وألمًا في المفاصل الكبيرة.

في حالة الإصابة بالتهاب في القلب، قد يعاني المريض من ألم في منطقة القلب، تسارع في ضربات القلب، واضطرابات في عمله في أسوأ الحالات، قد يؤدي إلى تطور عيب في القلب، مما يتطلب تدخلًا جراحيًا.

يشمل العلاج عادةً تناول مضادات حيوية من فئة البنسلين وأدوية مضادة للالتهابات بهدف تقليل نشاط الجهاز المناعي ومنع حدوث المضاعفات الأشخاص الذين لديهم استعداد وراثي هم الأكثر عرضة للإصابة بالروماتيزم، لا سيما الأطفال والشباب.

وفقًا للدكتور يفريمكين، فإن الزيادة في حالات الإصابة بين الشباب تعود إلى التشخيص المتأخر والعلاج الذاتي فعدم استكمال علاج العدوى العقدية، ونزلات البرد المتكررة، وضعف المناعة يعزز خطر تطور المرض وأكد أن عدم العلاج في الوقت المناسب يزيد من احتمال حدوث مضاعفات خطيرة قد تتطلب جراحة.

يوصي الطبيب بضرورة استشارة الطبيب عند التعرض للعدوى أو التهاب الحلق. كما ينصح المصابين بالروماتيزم بتجنب التعرض للبرد، والحفاظ على النشاط البدني المعتدل، وتجنب الأعمال الشاقة، بالإضافة إلى اتباع نظام غذائي متوازن.