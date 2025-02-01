8 خطوات للعناية بالجلد والبشرة في فصل الشتاء

في فصل الشتاء، يتعرض الجلد للعديد من العوامل البيئية القاسية مثل الهواء البارد والجاف، مما يسبب جفاف البشرة وتهيجاتها.

وللحفاظ على صحة بشرتك خلال هذا الموسم، إليك بعض الخطوات الأساسية، وفق "هيلث لاين". :

1. الترطيب المستمر

يعد الترطيب من أهم خطوات العناية بالبشرة في الشتاء. استخدم كريمات مرطبة تحتوي على مكونات مثل الفازلين، حمض الهيالورونيك، والسيراميد، لأنها تساعد على الحفاظ على الرطوبة داخل البشرة.

2. استخدام مرطب للهواء

يساعد جهاز ترطيب الهواء على الحفاظ على رطوبة الجو داخل المنزل، مما يساهم في الحفاظ على بشرتك من الجفاف الذي تسببه أجهزة التدفئة.

3. تجنب الاستحمام بالماء الساخن

يمكن أن يؤدي الماء الساخن إلى إزالة الزيوت الطبيعية التي تحمي البشرة. يفضل استخدام الماء الفاتر عند الاستحمام أو غسل الوجه.

4. حماية البشرة من الرياح الباردة

عند الخروج في الطقس البارد، احرص على تغطية وجهك وشفتك باستخدام شال أو قبعة دافئة. يمكنك أيضًا استخدام مرطب شفاه يحتوي على مواد مغذية مثل الفازلين.

5. استخدام واقي الشمس

حتى في الشتاء، تبقى الأشعة فوق البنفسجية ضارة للبشرة، خصوصًا في المناطق الثلجية حيث تعكس الثلوج الأشعة. تأكد من استخدام واقي شمس بتركيبة تناسب البشرة الجافة.

6. الحفاظ على التغذية السليمة

تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات مثل فيتامين C وفيتامين D، بالإضافة إلى الأطعمة التي تحتوي على الأوميغا 3 والماء للحفاظ على صحة البشرة من الداخل.

7. اختيار منتجات عناية بالبشرة لطيفة

تجنب استخدام المنتجات القاسية أو التي تحتوي على مواد قد تسبب تهيجًا مثل أحماض التقشير والرتينول، لأنها قد تضر بالبشرة الجافة في الشتاء.

8. ارتداء الملابس المناسبة

تجنب ارتداء الملابس المصنوعة من الأقمشة الخشنة مثل الصوف مباشرة على الجلد ارتدِ طبقات ناعمة وقطنية لحماية البشرة من التهيج.

في فصل الشتاء، تتعرض البشرة للكثير من العوامل التي قد تؤدي إلى جفافها وتهيجها. لذلك، من المهم اتباع بعض النصائح للحفاظ على صحة البشرة ونضارتها في الأجواء الباردة. إليك بعض الطرق الفعالة:

1. ترطيب البشرة بشكل مستمر

بسبب انخفاض الرطوبة في الهواء البارد، يحتاج الجلد إلى ترطيب إضافي. استخدم كريمات مرطبة غنية بمكونات مثل السيراميد، الفازلين، وحمض الهيالورونيك. ضَع المرطب مباشرة بعد الاستحمام عندما يكون الجلد لا يزال رطبًا للحفاظ على الرطوبة داخل الجلد.

2. استخدام مرطب للهواء

يمكن أن يجفف تدفئة المنزل الجو بشكل كبير، مما يؤثر سلبًا على البشرة. لذلك، استخدم جهاز ترطيب للهواء في منزلك، خصوصًا في الغرف التي تقضي فيها وقتًا طويلاً.

3. تجنب الماء الساخن

الاستحمام بالماء الساخن يمكن أن يزيل الزيوت الطبيعية التي تحمي البشرة. استخدم الماء الفاتر بدلًا من الساخن للحفاظ على رطوبة الجلد.

4. حماية البشرة من البرد والرياح

عند الخروج في الطقس البارد، احرص على تغطية الوجه باستخدام شال أو قبعة دافئة. كما يفضل استخدام مرطب شفاه يحتوي على الفازلين أو مواد مغذية لحماية الشفاه من التشقق.

5. تجنب استخدام المنتجات القاسية

بعض المنتجات التي تحتوي على أحماض التقشير أو فيتامين C قد تسبب تهيج البشرة الجافة في الشتاء. حاول تقليل استخدامها خلال هذه الفترة.

6. حماية من الشمس

رغم البرودة، لا تزال الأشعة فوق البنفسجية تؤثر على البشرة في الشتاء. استخدم واقي الشمس مع عامل حماية لا يقل عن 30 لحماية البشرة من الأشعة الضارة، خاصة إذا كنت في أماكن تتساقط فيها الثلوج.

7. التغذية الصحية وشرب الماء

حافظ على تناول غذاء متوازن يحتوي على الفواكه والخضروات الطازجة، والمكسرات، والبذور، والأسماك الغنية بالأوميغا 3. كذلك، لا تنسى شرب كمية كافية من الماء للحفاظ على ترطيب البشرة من الداخل.

8. ارتداء الملابس المناسبة

تأكد من ارتداء ملابس قطنية ناعمة لتجنب تهيج الجلد بسبب الأقمشة الخشنة. كما يفضل ارتداء قفازات للحفاظ على نعومة اليدين.