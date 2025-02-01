دراسة تكشف عن وجبة لذيذة تخفض الكوليسترول في غصون شهر

توصلت دراسة حديثة إلى أن تناول وجبة خفيفة ولذيذة يمكن أن يساعد في تقليل مستويات الكوليسترول الضار بشكل ملحوظ.

وأظهرت الدراسة، التي أجراها فريق بحثي من جامعة ولاية بنسلفانيا وجامعة تافتس في بوسطن، أن تناول الشوكولاتة الداكنة مع مسحوق الكاكاو إلى جانب اللوز يوميًا يمكن أن يساهم في خفض الكوليسترول البروتيني الدهني منخفض الكثافة (LDL) بشكل كبير خلال شهر واحد فقط.

شملت الدراسة 48 شخصًا يعانون من الوزن الزائد والسمنة تتراوح أعمارهم بين 30 و70 عامًا، بهدف دراسة تأثير الشوكولاتة الداكنة، الكاكاو، واللوز على عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية، التي تعد من الأسباب الرئيسية للوفاة حول العالم، وفق " ميرور".

في بداية الدراسة، لم يتناول المشاركون أي من الأطعمة المختبرة، ثم في الأسابيع الأربعة التالية، بدأوا بتناول 42.5 غرام من اللوز يوميًا. ثم تم إضافة 43 غرامًا من الشوكولاتة الداكنة مع 18 غرامًا من مسحوق الكاكاو تدريجيًا إلى نظامهم الغذائي.

نتائج الدراسة: أظهرت النتائج أن تناول اللوز فقط أدى إلى انخفاض بنسبة 7% في مستويات الكوليسترول الضار. وعند دمج الشوكولاتة الداكنة مع اللوز، كانت النتائج إيجابية بنفس القدر.

وقد توصل الباحثون إلى أن دمج هذه الوجبة الخفيفة ضمن النظام الغذائي الأمريكي التقليدي، مع مراعاة عدم تجاوز احتياجات الطاقة اليومية، قد يسهم في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية.

قالت بيني كريس إيثرتون، الباحثة الرئيسية في الدراسة: "الهدف ليس دفع الناس لتناول كميات كبيرة من الشوكولاتة واللوز، بل يجب تناولها باعتدال كجزء من نظام غذائي متوازن."

وأضافت أن تناول الشوكولاتة الداكنة مع اللوز يعد خيارًا أفضل من تناول الشوكولاتة بمفردها، حيث لا يبدو أن الشوكولاتة وحدها تؤثر بشكل كبير على صحة القلب. وأشار الباحثون إلى أن حبوب الكاكاو تحتوي على مضادات أكسدة (الفلافانول) التي تحسن صحة الأوعية الدموية وتساهم في تقليل ضغط الدم.

تم نشر نتائج هذه الدراسة في مجلة جمعية القلب الأمريكية.