تدمر صحتك.. احذر تناول أكثر من 4 بيضات صباحًا
كتب : مصراوي
تناول البيض
يُعتبر البيض من أكثر الأطعمة المفيدة والمليئة بالبروتينات والعناصر الغذائية المهمة لبناء الجسم، لكن الإفراط في تناوله صباحًا قد يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة، خاصة عند تناول أكثر من 4 بيضات دفعة واحدة، وفقًا لما ورد عبر صحيفة، healthline.
1- ارتفاع نسبة الكوليسترول
البيض غني بالكوليسترول، وتناول كميات كبيرة منه يوميًا قد يرفع مستوى الكوليسترول الضار في الدم، مما يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين.
2- إجهاد الكبد والكلى
يؤدي الإفراط في البروتين الحيواني إلى تحميل زائد على الكبد والكلى، خصوصًا لدى الأشخاص الذين يعانون من مشكلات في وظائفهما.
3- اضطرابات في الجهاز الهضمي
تناول البيض بكثرة في وجبة واحدة قد يسبب عسر هضم أو انتفاخات نتيجة بطء عملية الهضم، خاصة عند تناوله مقليًا في الزيت أو السمن.
4- زيادة الوزن
رغم أن البيض يُشعر بالشبع، إلا أن الكميات الكبيرة منه — خصوصًا عند طهيه بمواد دهنية — تؤدي إلى زيادة السعرات الحرارية بشكل ملحوظ.