5 أطعمة ومشروبات يُنصح بتناولها في حالة تقلبات الطقس

مع تقلبات الطقس بين الحر والبرودة وانتشار الرياح والأتربة، يتعرض الجسم لتغيرات مفاجئة قد تضعف المناعة وتزيد من فرص الإصابة بنزلات البرد أو الحساسية الموسمية.

ولأن التغذية السليمة هي خط الدفاع الأول ضد هذه التغيرات، ينصح خبراء التغذية بعدد من الأطعمة والمشروبات التي تساعد الجسم على التكيف مع تغير الجو وتحافظ على طاقته، وفقًا لـ medicalxpress.

الليمون والعسل

يُعتبر مزيج الليمون والعسل من أفضل المشروبات التي تعزز المناعة، بفضل فيتامين "سي" ومضادات الأكسدة.

كما يساعد على تهدئة الحلق وتطهير الجهاز التنفسي، خصوصًا مع تزايد الأتربة في الجو.

الشوربة الدافئة

سواء كانت شوربة خضار أو دجاج، فهي تمد الجسم بالسوائل والدفء وتساعد على ترطيب الحلق وتقوية المناعة.

ويُنصح بتناولها في المساء خاصة في الأيام التي تنخفض فيها درجات الحرارة بشكل مفاجئ.

الفواكه الغنية بفيتامين "سي"

مثل البرتقال، الجوافة، الكيوي، والفراولة، فهي تقي من نزلات البرد وتقلل من الالتهابات.

كما تزوّد الجسم بالطاقة الطبيعية بدلًا من اللجوء إلى المشروبات الغازية أو المنبهات.

الشاي الأخضر أو الزنجبيل

يُعد الشاي الأخضر مشروبًا مثاليًا في الأجواء المتقلبة، إذ يحتوي على مضادات أكسدة تحارب الفيروسات.

أما الزنجبيل فيُدفئ الجسم من الداخل ويساعد على تنشيط الدورة الدموية ومقاومة التهابات الحلق.

الخضروات الموسمية

كالسبانخ، الجزر، البروكلي، والكرنب، فهي غنية بالفيتامينات والمعادن الضرورية لتقوية المناعة.

ويساعد تناولها يوميًا في الحفاظ على توازن الجسم في مواجهة تغير الطقس المفاجئ.

ينصح الأطباء بضرورة الإكثار من شرب المياه، وتجنب الانتقال المفاجئ بين الأماكن الباردة والدافئة، مع الحفاظ على نظام غذائي متوازن غني بالسوائل والفيتامينات.