5أعراض قد تنذرك بوجود “القاتل الصامت”.. احذر تجاهلها

يُعرف ارتفاع ضغط الدم بأنه “القاتل الصامت”، لأنه في كثير من الأحيان لا يُظهر أعراضًا واضحة، لكنه مع مرور الوقت يمكن أن يسبب أمراض القلب، والسكتات الدماغية، والفشل الكلوي دون سابق إنذار، وفقًا لـ medicalxpress

ومع أن كثيرين لا يكتشفون إصابتهم إلا بالصدفة، فإن هناك 5 أعراض مبكرة قد تكون جرس إنذار يجب الانتباه إليه فورًا.

صداع متكرر في مؤخرة الرأس

يعد الصداع المتكرر، خاصة في الصباح الباكر، من أكثر العلامات شيوعًا لارتفاع ضغط الدم.

السبب هو زيادة الضغط داخل الأوعية الدموية في الرأس، مما يسبب شعورًا بالثقل أو الألم خلف الرقبة أو فوق العينين.

دوخة أو اضطراب في التوازن

الشعور المفاجئ بالدوار أو فقدان الاتزان دون سبب واضح قد يشير إلى ارتفاع حاد في ضغط الدم.

ويحذر الأطباء من تجاهل هذه الأعراض لأنها قد تكون مقدمة لسكتة دماغية مفاجئة.

تشوّش في الرؤية أو رؤية ضبابية

ارتفاع ضغط الدم يؤثر على الأوعية الدقيقة داخل العين، ما يؤدي إلى تشوّش الرؤية أو ظهور بقع سوداء مؤقتة.

تكرار هذه الحالة يستدعي زيارة طبيب عيون فورًا، لأنها علامة على تضرر الأوعية الشبكية.

خفقان أو ألم في الصدر

يشعر بعض المرضى بخفقان سريع أو ألم ضاغط في الصدر بسبب إجهاد القلب لمحاولة ضخ الدم بقوة أكبر.

إهمال هذه الأعراض قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة مثل الذبحة الصدرية أو فشل عضلة القلب.

تعب مستمر وصعوبة في التركيز

عندما يكون الضغط مرتفعًا لفترة طويلة، يقل تدفق الدم إلى الدماغ والعضلات، فيشعر الشخص بالإرهاق والنعاس المستمر وعدم القدرة على التركيز.

لماذا يُسمى "القاتل الصامت"؟

لأنه يتطور ببطء وبدون أعراض واضحة، وقد لا يكتشفه المريض إلا بعد حدوث مضاعفات مثل الجلطات أو فشل الكلى.

ولهذا ينصح الأطباء بقياس ضغط الدم بانتظام، خاصة لمن تجاوزوا سن الأربعين أو لديهم تاريخ عائلي للمرض.

قلّل من تناول الملح والوجبات السريعة.

مارس الرياضة يوميًا حتى لو 20 دقيقة.

تجنّب التدخين والضغوط النفسية المستمرة.

احرص على فحص ضغطك مرة كل شهر على الأقل.

ارتفاع ضغط الدم لا يُرى ولا يُشعَر به دائمًا، لكنه يهدد الحياة في صمت.

راقب جسدك، ولا تتجاهل الإشارات الصغيرة التي قد تكون الفارق بين الوقاية والكارثة