إعلان

3 علامات أسفل قدميك تشير إلى مشكلة صحية خطيرة

كتب : مصراوي

02:00 ص 10/10/2025

ألم أسفل قدميك

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قد تبدو القدم مجرد جزء بسيط من الجسم، لكنها في الحقيقة مرآة لصحتك الداخلية، بعض العلامات تظهر في باطن أو كعب القدم قد تكشف عن مشكلات صحية خفية تحتاج إلى تدخل عاجل، وفقًا لـ healthline.

1- تشققات شديدة بالكعبين أو جفاف مفرط

إذا لاحظت أن كعبيك دائمًا متشققان أو جافان بشكل غير طبيعي، فقد لا يكون السبب مجرد نقص الترطيب.

تشققات القدم المستمرة قد تكون علامة على قصور الغدة الدرقية أو نقص فيتامينات A وE وB3.

كما يمكن أن تشير إلى ارتفاع في مستويات السكر في الدم الذي يؤدي إلى ضعف الدورة الدموية.

راقب معدل السكر في الدم، واستخدم كريمات تحتوي على اليوريا أو الجلسرين يوميًا.

2- تنميل أو وخز مستمر في القدمين

إحساس الوخز أو التنميل المتكرر، خصوصًا أثناء الليل، علامة لا يجب تجاهلها.

غالبًا ما يشير هذا العرض إلى اعتلال الأعصاب الطرفية الناتج عن مرض السكري أو نقص فيتامين B12.

يقول الأطباء إن تجاهل هذه العلامة قد يؤدي مع الوقت إلى فقدان الإحساس بالقدمين تمامًا، مما يزيد خطر الجروح والتقرحات.

3- تورم القدمين أو تغير اللون إلى الأزرق أو البنفسجي

تورم القدمين بشكل متكرر أو تغيّر لونها قد يكون إنذارًا خطيرًا.

قد يدل هذا على مشكلات في القلب أو الكلى أو الأوردة الدموية، خاصة إذا كان التورم مصحوبًا بضيق في التنفس أو تعب مستمر.

استشر الطبيب فورًا، وقلل من تناول الملح، وحافظ على رفع القدمين أثناء

الراحة.

ألم أسفل قدميك وجع القديمن

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

* حكومة نتنياهو تصادق على خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة
خاص| "الصحة" تدرس علاج جرحى الإصابات الخفيفة داخل غزة دون نقلهم لمصر
* ترامب يعرب عن سعادته بصداقته الوطيدة مع الرئيس السيسي
من الإنذار إلى الإخلاء.. القصة الكاملة لحريق مستشفى راقودة بالإسكندرية (تغطية خاصة)
أبطال بلا تصفيق.. من النرويج إلى شوارع الجيزة (قصة مصورة)
محافظ شمال سيناء: جاهزون لسيناريوهات ما بعد وقف إطلاق النار في غزة
بالدموع والهتافات.. مشاهد من احتفالات أهالي غزة بعد اتفاق وقف الحرب (فيديو- صور)