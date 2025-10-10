3 علامات أسفل قدميك تشير إلى مشكلة صحية خطيرة

قد تبدو القدم مجرد جزء بسيط من الجسم، لكنها في الحقيقة مرآة لصحتك الداخلية، بعض العلامات تظهر في باطن أو كعب القدم قد تكشف عن مشكلات صحية خفية تحتاج إلى تدخل عاجل، وفقًا لـ healthline.

1- تشققات شديدة بالكعبين أو جفاف مفرط

إذا لاحظت أن كعبيك دائمًا متشققان أو جافان بشكل غير طبيعي، فقد لا يكون السبب مجرد نقص الترطيب.

تشققات القدم المستمرة قد تكون علامة على قصور الغدة الدرقية أو نقص فيتامينات A وE وB3.

كما يمكن أن تشير إلى ارتفاع في مستويات السكر في الدم الذي يؤدي إلى ضعف الدورة الدموية.

راقب معدل السكر في الدم، واستخدم كريمات تحتوي على اليوريا أو الجلسرين يوميًا.

2- تنميل أو وخز مستمر في القدمين

إحساس الوخز أو التنميل المتكرر، خصوصًا أثناء الليل، علامة لا يجب تجاهلها.

غالبًا ما يشير هذا العرض إلى اعتلال الأعصاب الطرفية الناتج عن مرض السكري أو نقص فيتامين B12.

يقول الأطباء إن تجاهل هذه العلامة قد يؤدي مع الوقت إلى فقدان الإحساس بالقدمين تمامًا، مما يزيد خطر الجروح والتقرحات.

3- تورم القدمين أو تغير اللون إلى الأزرق أو البنفسجي

تورم القدمين بشكل متكرر أو تغيّر لونها قد يكون إنذارًا خطيرًا.

قد يدل هذا على مشكلات في القلب أو الكلى أو الأوردة الدموية، خاصة إذا كان التورم مصحوبًا بضيق في التنفس أو تعب مستمر.

استشر الطبيب فورًا، وقلل من تناول الملح، وحافظ على رفع القدمين أثناء

الراحة.